Apă-Canal пригрозил отключениями воды в Кишиневе

Кто в Кишиневе может остаться без воды: поставщик сделал уточнения, кого касаются такие жесткие меры.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Десятки предпринимателей в Кишиневе рискуют остаться без воды из-за накопившихся долгов перед АО Apă-Canal Chişinău, сообщили в пресс-службе компании.

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"Порядка 45 предпринимателей из муниципия Кишинев, которые сбрасывают сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ, рискуют быть отключенными от сети, если не оплатят в ближайшее время долги за оказанные услуги. По данным Apă-Canal, злостные неплательщики накопили задолженности на общую сумму примерно в три миллиона 700 тысяч леев, что влияет на нормальную работу поставщика воды", — отметили в компании.

Из-за невыполненных условий двое экономических агентов уже отключены от сети водоснабжения, девять находятся на стадии судебных разбирательств, один предприниматель направил обращение с просьбой о выплате долга по частям (поставщик удовлетворил этот запрос), а остальным 33 прекратят подачу воды в последующие дни. Из 45 экономических агентов, двое накопили долги, которые превышают 2,4 миллиона леев. Задолженность еще двоих предпринимателей достигла порядка 220 тысяч леев. Еще восемь злостных неплательщиков не рассчитались с Apă-Canal Chişinău на сумму, превышающую сто тысяч леев.