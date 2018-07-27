Ученые определили безопасную для здоровья дозу алкоголя

Не стоит начинать пить, но если пьешь – не бросай. И не для того, чтобы не разорить производителей горячительных напитков, а, как это ни парадоксально, для сохранения трезвости ума – таковы выводы исследования Национального института здравоохранения и клинического мастерства Великобритании.

КИШИНЕВ, 27 июл— Sputnik, Сергей Цуркану. По данным британских ученых, полный отказ от алкоголя грозит резким снижением мозговой активности и, соответственно, приводит к умственным расстройствам — вплоть до деменции, слабоумия. И если регулярное употребление спиртного к 40 годам стало нормой — частью жизни — отказываться от спиртного не стоит. Нарколог Лилия Федорова уверена, что выводы британцев не до конца подтверждены практикой.

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"Точных доказательств нет, я думаю, что это одна из гипотез. Нет никаких доказательств, что сама по себе трезвость может вызывать деменцию или какие-то возрастные изменения! Трезвость не вредит — говорю это как врач. Сложно у тех, кто принимает алкоголь, потому что понятие "нормы" разное. То, что для одного безопасно, для другого может быть очень опасным. Поэтому, польза от употребления алкоголя она минимальная, в любом случае быть трезвым приятней и полезней!"- с уверенностью заявила врач.

Стоит напомнить, в отчетах Всемирной организации здравоохранения за 2012 и 2013 годы Молдова занимает условно почетное первое место самой пьющей страны в мире. Статистика ВОЗ надумана и, кроме того, наша страна наконец уступила пальму первенства в пьянстве соседям, поэтому шанс на отрезвление населения все еще остается, утверждает нарколог.

"Последние исследования ВОЗ демонстрируют, что Молдова уже на втором месте после Беларуси, но я мало доверяю этой статистике — я не знаю реальную картину в других странах, у нас пьющая республика, но сложно сказать, что самая пьющая. Мне не хочется, чтобы наших граждан представляли как самых пьющих людей! У нас людей уже очень мало в стране осталось — как их считать вообще?"- сказала Лилия Федорова.

Член организации "Анонимные алкоголики" Валерий знает проблему не понаслышке. Он бросил пить, но признаков слабоумия у себя не обнаружил. По его мнению, вопрос слишком индивидуален и даже интимен, как и сама грань между употреблением и болезнью.

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"Скажу одно: как ни странно, есть люди, которые выпивают алкоголь умеренно, и пусть себе выпивают. Ведь речь идет о том, что есть либо больные алкоголики, либо умеренно пьющие. Если больной — это другое дело. Вредит алкоголь или не вредит здоровью — недоказуемый факт, самое главное — становится употребление алкоголя проблемой или нет у человека",- отметил собеседник.

Впрочем, минимальные дозы, рассчитанные британскими экспертами, для наших граждан выглядят порой как аперитив. По данным ученых туманного Альбиона, умеренное безопасное количество спиртного в неделю — это 7-14 порций, то есть от 70 до 140 миллилитров чистого спирта. Вместе с тем, если следовать логике британцев, жители нашей страны, с учетом количества потребляемого алкоголя, должны отличаться высочайшим уровнем IQ и пропорциональным уровнем жизни. Однако реальность, к сожалению, не до конца соответствует этой логике. О том, как правильно поступать в той или иной ситуации читайте в нашей новой рубрике "Утро с нами!">>>