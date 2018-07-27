Астрологический прогноз на 27-29 июля

Узнайте, что уготовили нам звезды в конце июля 2018 года, подробности - в астропрогнозе.

Сегодня, 27 июля случится полнолуние, которое принесет с собой лунное затмение.Если вы приобрели билеты на поездку, будьте внимательны и осторожны в дороге, запаситесь медикаментами, необходимыми при хронических заболеваниях.

Суббота, 28 июля, пройдет в напряженной эмоциональной атмосфере, сформированной накануне Лунным затмением. Луна в Водолее, стремящаяся к оппозиции с ретроградным Меркурием, будет подталкивать к обсуждению недавних событий, а к вечеру бурные дискуссии уверенно потеснят активные действия. Увлеченность или упрямство не позволят быстро сменить курс или тему. В итоге, возможны слова и действия по инерции, в том числе, деструктивные и небезопасные. Любые инициативы способны затянуться: останется не до конца разрешенным старый конфликт, запущенные дела не позволят быстро исправить накопившиеся погрешности и ликвидировать угрозу. Потребуется время, чтобы признать факт ошибки, неудачи, устаревания некоторых методов.

А 29 июля уже с 7.10 начинайте думать о том заветном желании, что вы замыслили. Времени у вас достаточно, так как Солнце покидает этот градус 30 июля в 8.01. Задумать можно только одно желание.

Также к астромагии относится 28-й лунный день. Его символ — Лотос. Энергия этого дня способствует алхимии души. Желательно быть в приподнятом настроении, не рекомендуется рвать цветы и рубить деревья, не доводить конфликты до пиковых состояний, и тогда сердце наполнится живительной, доброй энергией, которая делает человека счастливым.

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