Индия станет ближе к Молдове - сделан первый шаг

В том, что дипломатическое представительство Молдовы появится в Индии, глава МИДЕИ заверил посла этой страны в РМ.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Отношения Молдовы и Индии достигли высокого уровня, о чем свидетельствует недавняя встреча главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Тудора Ульяновского и посла Индии в нашей республике Танглура Дарлонга.

Дипломатический мост

Экономические и культурные связи, сотрудничество в сфере образования — это то, что есть на данный момент. Известно, что правительство Индии оказывает Молдове поддержку в виде стипендий для обучения государственных служащих из нашей страны посредством Программы технической помощи и экономического развития Республики Индия, в том числе и молодых дипломатов из МИДЕИ в Институте иностранных дел при индийском внешнеполитическом ведомстве.

Во время встречи в Кишиневе глава молдавской дипломатии отметил, что Молдова заинтересована в развитии двусторонних отношений с Индией, и в связи с этим принято решение открыть дипломатическую миссию в Нью-Дели.

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"Это создаст необходимые предпосылки для активизации отношений между нашими странами по всем направлениям", — заметил министр.

Он высоко оценил выдачу правительством Индии стипендий для обучения государственных служащих из РМ в рамках Программы технической помощи и экономического развития Республики Индия.

Индия на Днестре

Посол Индии подтвердил заинтересованность своей страны в расширении и углублении двустороннего сотрудничества с Республикой Молдова в самых различных областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сельском хозяйстве, фармацевтике, информационных технологиях и т.д.

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Третья в Мире

Кстати, на левом берегу Днестра, а именно в Григориопольском районе, есть село Индия, названное так из-за похожих очертаний на карте с одноименной страной. В советские времена оно процветало: здесь было развито животноводство, сюда приезжали туристы. "Индия на Днестре" славилась своими необыкновенными пейзажами, а сейчас село, как и многие в нашей республике, находится в упадке. В населенном пункте остались только старики. Они говорят, что не хотят уезжать, несмотря на отсутствие нормальных условий для жизни.

Возможно, новый импульс молдавско-индийских отношений несколько улучшит ситуацию не только в этом селе, но и в Молдове в целом.

Судя по данным Национального бюро статистики, ежегодно растет и товарооборот между указанными странами. Причем наша республика закупила товаров в прошлом году почти на 27 миллионов долларов, а Индия от нас получила продукцию всего на один миллион долларов. Существенная разница, говорящая о том, что эта страна обладает большим инвестиционным потенциалом, который, как известно, так необходим для Молдовы. Кстати, Индия, несмотря на то, что считается развивающейся страной, обладает развитой промышленностью, и является третьей экономикой мира по объему ВВП после Китая и США.