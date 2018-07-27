Загадочные надписи на тротуарах Кишинева - кому оставлены эти послания

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. До 20 августа в Кишиневе будет проходить кампания по предупреждению пешеходов об опасности на "зебре".

Вблизи пешеходных переходов появятся предупреждающие надписи для участников дорожного движения: "Посмотрите налево и направо", "Не спешите", "Снимите наушники", "Возьмите ребенка за руку", "Обращайте внимание на дорогу, а не на телефон".

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Первые предупреждающие надписи сделаны возле пешеходного перехода у одного из торговых центров столицы. Впоследствии они появятся рядом с самыми загруженными переходами по всей стране, в том числе вокруг центров досуга и учебных заведений.

Проект реализуют Национальный инспекторат по патрулированию и Автоклуб Молдовы.

Ранее Sputnik писал о том, как подобные начинания реализуются в других странах >>>

За первую половину 2018 года в Молдове произошло 468 ДТП с участием пешеходов, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В результате этих аварий погибло 45 пешеходов, что на 13,4% меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.