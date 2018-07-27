Последствия непогоды в Молдове: представлены данные об ущербе

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, в результаты прошедших 25-26 июля проливных дождей пострадали достаточно много населенных пунктов страны.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Последствия непогоды в Молдове — размытые дороги и пострадавшие сельхозугодия. Специалисты оценивают ущерб от проливных дождей, которые обрушились на страну за последние два дня.

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, в результаты прошедших 25-26 июля проливных дождей пострадали достаточно много населенных пунктов страны.

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"В селе Кошкодены (Сынжерейский район) размыты несколько участков местной дороги из гравия. В населенном пункте Нимереука (Сорокский район) пострадали 55 гектаров подсолнечника, 145 гектаров кукурузы и 2,5 километра дорог. Убытки зарегистрированы и в городе Оргеев, где сильный ветер сорвал 250 квадратных метров крыши гимназии Григория Виеру", — отметили в инспекторате.