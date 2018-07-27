Как и где можно наблюдать за "кровавой Луной": поминутная хроника

Влияние от лунного затмения люди будут ощущать на себе еще две недели после самого события.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Сегодня вечером можно наблюдать главное астрономическое событие века — Луна приобретет красновато-бурый оттенок. Это явление еще называют "кровавой Луной". А необычно то, что произойдет одновременно лунное затмение и "Великое противостояния Марса".

© Sputnik / Александр Вильф Близится "кровавая Луна": самое долгое затмение в этом веке произойдет сегодня

Это явление в общей сложности продлится более пяти часов. В Кишиневе полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21:00, уже начав погружаться в полутень Земли. Спустя час можно наблюдать и появление ярко-красного Марса, который впервые за 15 лет пройдет так близко от Земли.

Во сколько пройдет лунное затмение

Вот поминутная хроника — что можно наблюдать сегодня в том числе и в Молдове.

20:15 - Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но, по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

21:24 —Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начнется частное затмение. В это время уже хорошо будет видно потемнение восточной части Луны. Она начнет погружаться в тень Земли.

22:30 — Луна полностью погрузится в земную тень — в это время начнется полное затмение. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.

23:22 — наступает максимальная фаза полного затмения — треть диска Луны окажется ниже центра земной тени; в этот момент потемнение (покраснение) спутника максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (103 минуты).

00:13 — Луна начнет выходить из земной тени — конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

02:29 — Луна полностью выйдет из земной полутени. Затмение закончиться, и она засияет в полную силу.

Увидеть воочию "светопредставление" предлагает Молдавский астроклуб. В Кишиневе телескопы будут установлены в парке "Валя Морилор" ("Комсомольское озеро") возле дамбы, ниже центральной лестницы. По расписанию наблюдения начнутся в 20:00. Астрономы будут следить за Юпитером, Сатурном и лишь затем за Луной и Марсом.

Через две недели о нас еще ждет солнечное затмение. Наблюдать это явление можно будет 11 августа.