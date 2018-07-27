Вот что принес Молдове в пятницу рост уровня воды в Днестре

Перебраться через Днестр крайне сложно в эти дни, а кое-где вообще невозможно.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт паромного типа "Сорока" временно приостановил работу из-за повышения уровня воды в реке Днестр.

© Sputnik / Igor Vzorov Катастрофа на Днестре: останется ли Молдова без питьевой воды

Ранее метеорологи объявили "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму из-за продолжительных дождей в некоторых районах на севере республики. Это предупреждение действует до 29 июля.

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В четверг сообщалось, что переход границы Молдовы через таможенный пункт "Косэуць" также приостановлен из-за высокого уровня воды в Днестре.

"До тех пор, пока эти два таможенных пункта не возобновят работу, гражданам настоятельно рекомендуется выбирать КПП "Отачь", — заявила журналистам пресс-секретарь Таможенной службы Кристина Рэу.