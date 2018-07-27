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В Молдове лечение гепатита одно из лучших и самых доступных в Европе

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Врач-инфекционист рассказала, как граждане Молдовы могут попасть в программу по лечению гепатита.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Молдове цифра болеющих гепатитом постепенно снижается, но остается по-прежнему высокой, заявила на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

В она уточнила, что в нашей стране за последние двадцать лет значительно снизилось число больных гепатитом. 

Конференция, посвященная проблемам гепатита
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Кирьякова подчеркнула, что это в какой-то степени заслуга профилактики гепатита в Молдове, но огромный вклад внесла государственная программа по бесплатному лечению этого заболевания.

"В Молдове разработана серьезная программа по борьбе с гепатитом А, В, С и D. Такое не каждая страна в Европе может себе позволить. На данный момент у нас начали терапию 13 тысяч 350 людей", — заявила врач.

Говоря о лечении гепатита, она объяснила, что каждый из этих видов выводится из организма по-разному. Например, гепатит С, по ее словам, лечится три месяца таблетками, В — так же, но два года. Более сложно, как подчеркнула Кирьякова, в случае гепатита D — два года уколов.

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Сейчас излечившихся от гепатита в Молдове 11 тысяч 197, — это только начиная с 2016 года.

Как рассказала Кирьякова, эту программу вели очень много лет, но количество людей было небольшим, потому что препараты были оригинальными и очень дорогими.

Затем производить подобное лекарство получили разрешение и фирмы из других стран. Тогда медикаменты стали доступнее, добавила Кирьякова.

"Всемирная организация здравоохранения выбрала среди прочих стран и Молдову. Выделила деньги и включила нашу страну в программу. Это во многом потому, что у нас небольшое население. Значит, есть возможность хорошо обследовать, есть специалисты. Такой опыт работы с гепатитом мало где есть в мире", — уточнила врач.

Галина Кирьякова
© Sputnik /
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Она пояснила — чтобы попасть в программу нужно пройти обследование. Один из анализов — на концентрацию вируса в крови. Его делают бесплатно в течение месяц-двух. Как полагает специалист, за полгода все документы будут оформлены и лечение начнется.

По словам Кирьяковой, когда собраны все документы, они подаются в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Там комиссия решает, какое человеку необходимо лечение, затем издается указ о его предоставлении. 

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Теги:
лечение гепатита, гепатит, Галина Кирьякова, Молдова
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