Как в Молдове увеличивают зарплату: кому везет больше, кому меньше

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Зарплата преподавательского состава и научно-дидактических кадров с 1 сентября этого года вырастет примерно на 8%. Соответствующее решение принято парламентом Молдовы в окончательном чтении.

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Должностной оклад станет больше у учителей и научно-преподавательских кадров высшего, общего и профессионально-технического образования. На эти цели в госбюджете 2018 года предусмотрены 130 миллионов леев.

Как пояснили авторы инициативы, данные меры рассчитаны в зависимости от процента роста прогнозируемой на соответствующий год средней заработной платы по экономике, по сравнению с размером средней зарплаты преподавательских кадров в четвертом квартале предыдущего года.

В результате, зарплата, к примеру, ректора увеличится до шести тысяч 460 леев, а университетского профессора — до четырех тысяч 840 леев. На 325 леев станет выше заработок университетского конференциара, лекторы будут получать на 300 леев больше. Повысят зарплаты также ассистентам и тренерам в вузах. По такому же алгоритму повысят заработок сотрудникам общего обязательного образования и преподавателям профессионально-технических училищ.

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По данным Национального бюро статистики, среднемесячная зарплата учителей в четвертом квартале 2017-ого превысила пять тысяч 700 леев, а средняя зарплата по экономике, прогнозируемая на текущий год, составляет шесть тысяч 180 леев.

Кому-то повезло больше

А вот госслужащим, трудящимся в местных публичных администрациях, зарплаты увеличат на сумму до 50% от оклада. Соответствующее решение также принято молдавскими депутатами в окончательном чтении.

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Таким образом, примары (мэры), вице-примары, председатели районов и их заместители, преторы и вице-преторы будут получать ежемесячно надбавку до 50% от их должностного оклада. К примеру, если сейчас средняя зарплата чиновников на руководящих постах местной публичной администрации составляла шесть тысяч 135 леев, с учетом повышения эта выплата будет приравниваться к девяти тысячам 200 леям.

На 15% увеличится зарплата персонала, который занимается техническим обеспечением, она достигнет трех тысяч 580 леев.

Новые поправки дают районным и местным советам право увеличить на сумму до 20% от оклада заработную плату работников подразделений социальной сферы в селах и городах за счет дополнительного дохода, полученного от исполнения местного бюджета.