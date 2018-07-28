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Могилы на Армянском кладбище

В Кишиневе усопшие не знают покоя даже после смерти

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Директор Комбината ритуальных услуг рассказала, что нужно делать, чтобы в один прекрасный день не застать пустое место там, где захоронены ваши родственники.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik, Нику Гончар. В Кишиневе с захоронениями на кладбищах большая проблема, и это знают все. Шутка ли, некрополь имени св. Лазаря — едва ли не самое большое кладбище Европы!

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Меры, предпринимаемые Комбинатом ритуальных услуг в отношении освобождения мест под погребения, крайне непопулярны в народе, но, говоря объективно, другого пока придумать невозможно. Ведь такими темпами некрополи "захватят" города.

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Поэтому, если 20 лет родственники усопших не платили за содержание могил, то надгробия по истечении этого срока попросту могут срыть.

По словам директора Комбината ритуальных услуг, родственники тех, кто упокоен на кишиневских кладбищах, сами должны быть заинтересованы в оплате ежегодного тарифа на содержание кладбища. Так, для обычного гражданина эта сумма составляет 120 леев ежегодно за одну могилу, пенсионеры в этом случае пользуются 50-процентной скидкой и должны вносить 60 леев, инвалиды оплачивают лишь 24 лея ежегодно.

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Однако, открытым остается вопрос о том, что будет с могилами тех покойников, у которых не осталось живых родственников, или они уехали из Молдовы на ПМЖ в другие страны? Это до конца неясно. Очевидно, в этом случае, неубранная могила, где дата смерти на табличке памятника превышает 20-летний срок, станет основанием для "выселения" упокоенных в ней останков. Так было с кладбищем у храма св. Константина и Елены на "Рышкановской горе", но это уже совсем другая история >>>

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Теги:
кладбище св. Лазаря, кладбище, Молдова, Кишинев, Общество
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