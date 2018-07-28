Любой ценой: почему потребители услуг платят "за того парня"

Как за наш с вами счет хозяйственные субъекты латают дыры в своем бюджете, рассказал эксперт в области коммунального хозяйства.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik, Федор Ларионов. Нередко жители Кишинева сталкиваются с тем, что в счет-фактуры по оплате воды им непонятно откуда начисляют лишние кубометры. И это при том, что во многих квартирах и домах стоят водомеры.

Эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу в беседе с корреспондентом Sputnik заметил, что все эти действия законны. Оказывается, с сентября 2014 года действует Закон № 303, гласящий, что разница между данными основного домового счетчика, установленного в здании, и суммарным объемом потребления услуг распределяется между квадратными метрами площадей, находящихся в собственности у жильцов.

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"Этот закон таким образом развязывает руки некоторым хозяйствующим субъектам, управляющим жилищным фондом. Вместо того, чтобы принимать меры по снижению технических потерь потребления услуг внутри зданий, конечным потребителям начисляют лишние "кубы". Таким образом, тот же "Апэ-канал" в состоянии покрыть свои технические потери за счет граждан", — отметил Гурэу.

По его словам, с квартирными счетчиками в Кишиневе тоже, как говорится, не все слава богу.

"Большинство квартир и домов счетчиками не располагают, либо эти приборы не прошли апробацию вовремя — это показывают проверки. И тогда расчет оплаты услуг происходит по нормативу — объем, якобы, потребленной воды рассчитывается из количества людей, прописанных на жилплощади", — сказал Гурэу.

Собеседник заметил, что в этом случае практика не совпадает с теорией, потому что:

— в квартире вообще может никто не проживать;

— в квартире может жить больше или меньше людей, нежели указано в домовых книгах и других документах;

— квартира может быть в аренде, и количество проживающих может меняться каждый месяц.

В итоге же все равно кому-то приходится платить, как говорится, за того парня, и что с этим делать, читайте в одной из наших следующих публикаций.