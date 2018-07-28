Сюрприз от мэрии: какие улицы и аллеи обновят в Кишиневе

В столице запланирован ремонт некоторых улиц и парковых территорий - деньги предусмотрены в местном бюджете.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В Кишиневе до конца 2018 года проведут капитальный ремонт двух улиц — 31 Августа 1989 года и Тигина.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ремонт дорог в Кишиневе: асфальт забивает носы и рты прохожих

По данным местных СМИ, там приведут в порядок и заменят при необходимости электрические, водные (включая канализацию) и газовые коммуникации, а также отремонтируют светофоры.

Также до Нового года приведут в порядок пешеходные аллеи и систему освещения в парке "Долина роз". До ума за эти сроки доведут и подземный переход возле Первой городской больницы, на виадуке.

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Для расчистки дорог в пору снегопада власти Кишинева планируют закупить 10 спецмашин.

Деньги, необходимые на реализацию этих проектов, предусмотрены в муниципальном бюджете на 2018 год.