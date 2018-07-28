Сколько денег обещали педагогам Молдовы в новом учебном году

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Согласно утвержденному парламентом Молдовы законопроекту, с первого сентября 2018 года преподаватели и научно-дидактические кадры будут получать зарплату на 8% больше, чем сейчас.

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Для индексации окладов в бюджете страны предусмотрены средства в размере 130 миллионов леев.

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Расчет повышения зарплат исходит из прогноза роста средней заработной платы по экономике.

По данным Национального бюро статистики, среднемесячная зарплата учителей в четвертом квартале 2017 года составила более пяти тысяч 700 леев, а средняя зарплата по экономике, прогнозируемая на 2018 год, составляет шесть тысяч 180 леев.