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Пожилые люди держатся за руки

Молдавская трагедия - как бабушка из Кишинева не понимает внучку-"испанку"

© Fotolia / Studio Mike
Общество
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Эта история, как никогда, точно характеризует ситуацию сотен молдавских семей, волею судьбы ставших почти навсегда разделенными.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik, Андрей Петрик. Кант писал: "Быть опровергнутым — этого опасаться нечего. Опасаться следует другого — быть непонятым".

Примерно то же происходит сегодня с сотнями молдавских семей, между внуками и дедушками с бабушками, которые вообще говорят на разных языках, ставших препятствием к сплочению молдавских семей.

История, невольным свидетелем которой стал корреспондент Sputnik, наиболее четко показала своеобразный срез молдавского общества, указывающий на конкретные и, порой, неразрешимые проблемы между потомками и праотцами.

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Ситуация — банальная до нельзя. Но это — с первого взгляда. А журналисты всегда слышат чутким ухом и смотрят острым глазом. Стоя на остановке, корреспондент Sputnik Молдова подслушал, а затем и поучаствовал в истории, к которой не смог остаться равнодушным.

Дело было жарким июльским утром, когда все спешат на работу. В знойный день журналист решил подойти к женщине пожилого возраста, торгующей на углу прохладительными и газированными напитками, — захотелось чтобы купить бутылку минеральной воды. Однако то, что он услышал после покупки желаемой холодной влаги, поразило до глубины души.

Внучка, которую родители, работающие много лет в Испании, оставили на попечении у бабушки, не понимала свою родную бабушку.

Очевидно, что сегодня в Молдове многие пенсионеры, которые хотят попросту выжить, вынуждены, что называется, подрабатывать к тем крохам, которые им выплачивает государство. Ситуация Зинаиды, которая в свои 69 лет каждый день стоит под палящим зноем, — не исключение.

Пожилая женщина, очевидно, любит свою внучку, привезенную родителями на лето, но совершенно не понимает ее. Дело в том, что девочка лет шести, кроме испанского языка, не могла изъясняться ни на государственном, ни на русском, которыми ее бабушка владеет в совершенстве, судя по последующей беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

"Cuál es el nombre de este producto en moldavo?" (что на русском языке означает: "как называется этот товар по-молдавски"), — неокрепшим детским голоском настаивала девочка. Бабушка, совершенно непонимающая ее, отвечала назойливой девочке на государственном языке, что это — минеральная вода, а разноцветная бумажка, лежащая на крышке холодильнике, — это рекламный проспект, но все безуспешно.

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Как рассказала корреспонденту Sputnik сама продавщица, ее глубоко огорчает, что ее родная внучка совершенно не знает родного языка, а изъясняться с ней приходится в буквальном смысле на пальцах.

"Я не знаю, что евроинтеграция предполагала модернизацию Молдовы, как говорили нам в свое время, но не думала, что этот процесс превратит жизнь людей, оставшихся здесь без детей и внуков, в такую трагедию. Вы знаете, слезы на глазах наворачиваются, когда слышишь, что твоя собственная внучка, которая похожа на моего сына, не понимает тебя", — посетовала пожилая женщина.

По словам собеседницы, отработав на родное государство 39 лет на кишиневском предприятии, она никогда не думала, что окажется в такой непонятливой ситуации с родным человеком.

"Для чего мы поднимали своих детей, для чего радовались рождению внуков и внучек, чтобы сейчас, отдав все сполна, остаться наедине с непониманием, как тех, кто не слышит нас в правительстве, так и тех, кто — родная кровь", — с видимой досадой на лице рассказала пожилая женщина корреспонденту Sputnik.

По ее словам, редкие праздники становятся поводом для того, чтобы услышать родных по телефону, а встреча раз в полтора-два года с детьми и внуками становится и вовсе торжеством, хоть и со значительной долей непонимания.

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"Не для того мы так старались, чтобы остаться с сединой и без детей и внуков. Я не жалею себя и моего мужа, который болеет и которому нужны дорогостоящие лекарства. Я говорю о том, что пройдя сложный путь перемен в 90-х, мы, простые люди, достойны хотя бы того, чтобы слышать в своем доме живые голоса, радоваться смеху внуков, наблюдать за тем, как они растут. А та тишина, которая царит в семьях людей, честно трудившихся и положивших на алтарь государства все свои силы, свидетельствует о том, что все наши старания были тщетны, а сами дорогие нам люди нас не то, чтобы не слышат, а даже уже не понимают", — подытожила свою печальную исповедь собеседница.

А во многом понимаю и сочувствую собеседнице, но меня после этого разговора не покидают мысли, — почему родители девочки не постарались создать условия для изучения родного языка? Ведь те, кто вынужден уезжать за границу не от хорошей жизни, тоже не рады таким ситуациям — жизнь их заставила. Но и здесь есть выход — учите детей родному языку!

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Теги:
семейная драма, трудовая миграция, семьи, гастарбайтеры, миграция, Испания, Молдова, Кишинев, Общество
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