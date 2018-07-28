Осторожно, кишиневцы: элитные проститутки штурмуют заведения столицы

“Ночных бабочек” все чаще замечают в дорогих ресторанах столицы. Что заставило кишиневских VIP “жриц любви” выйти на охоту в рестораны, и был ли замечен в их компании кто-нибудь из молдавских чиновников или звезд шоу-бизнеса?

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Древняя формула "спрос рождает предложение" работает, как часы. Вот только в Молдове спросом, зачастую, пользуются услуги пикантные.

Люди обеспеченные в столицах соседних с Молдовой государств нередко прибегают к эскорт услугам. Проще говоря, заказывают сопровождение элитных девушек легкого поведения, которые могут сопроводить их, к примеру, в ресторан поужинать, а затем и ублажить.

Корреспондент Sputnik решил выяснить, насколько развит этот вид услуг в Молдове, как часто заглядывают элитные "жрицы любви" в дорогие рестораны Кишинева, и были ли замечены в их компании люди высокопоставленные, представители шоу-бизнеса и даже политической элиты страны. Об этом для Sputnik на условиях анонимности рассказал бармен одного из престижных ресторанов Кишинева.

"Этот вид услуг в Кишиневе развит настолько, что вы даже себе не можете представить. Этот бизнес приносит очень хорошие деньги. И, несмотря на его незаконность, процветает. У элитных "девочек", выходящих "на охоту" в рестораны Кишинева есть целый штат охраны, сутенеров и покровителей", — отметил бармен.

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Он рассказал, что в ресторан, где он работает, "равно как и в другие дорогие заведения столицы, элитные проститутки приходят, как на работу, с целью вычислить хорошо обеспеченного клиента. И, несмотря на то, что ночь любви с такой "специалисткой" стоит порядка 400-450 евро, от клиентов, что называется, отбоя нет".

По его словам, администрация ресторана не пресекает профессиональную деятельность проституток в своем заведении, поскольку, как правило, сутенеры отчисляют определенную сумму владельцу заведения. Более того, сотрудников ресторана за отдельную плату часто просят указать "ночной охотнице" на более обеспеченного, постоянного клиента, на утехах с которым элитной жрице ночных, да и дневных удовольствий удастся неплохо поживиться.

"У нас в заведении в компании таких "девушек" часто были замечены некоторые бывшие чиновники, представители элиты и шоу-бизнеса. Естественно, остальные посетители, видя известного человека в компании женщины, никогда не догадаются, что это — элитная проститутка, так как они одеты весьма прилично и, как правило, очень ухожены", — уточнил сотрудник ресторана.

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Однако, как отметил собеседник, работники заведения, в котором он трудится, "знают этих "специалисток" в лицо, еженедельно констатируя, что за утехами к ним обращается немало известных людей — посетителей ресторана".

По словам бармена, сами высокопоставленные клиенты, среди которых были замечены и некоторые молдавские чиновники, сами часто приплачивают администрации заведения за конфиденциальность. Проще говоря, рассчитываются за молчание сотрудников ресторана.

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Еще одним источником дохода для официантов и барменов элитных заведений становятся состоятельные иностранцы, заглядывающие в такие рестораны в поисках ночной любви за деньги. По сути, некоторые сотрудники получают от таких секс-туристов определенный процент за сводничество. То есть, незамедлительно указывают элитным проституткам, сидящим за соседними столиками: с какой целью пришел клиент.