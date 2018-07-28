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Наркотики

Откровения молдавского наркомана: от успеха в "преисподнюю"

© PIXABAY / stevepb
Общество
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Как преуспевающий специалист стал хроническим наркоманом, и планирует ли он избавиться от фатальной страсти. Интервью из первых уст: откровения человека, страдающего наркозависимостью.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Современные темпы жизни диктуют человеку, вынужденному за ними успевать, свои жесткие условия. В погоне за карьерой, достойным заработком, у человека практически не остается времени на отдых, на самого себя. Некоторые приноравливаются к таким ритмам, иные ломаются и ищут успокоение в алкоголе или, что еще хуже, в наркотиках.

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© Photo: customs.gov.md
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Сперва такому желающему расслабиться кажется, что, мол, разок-другой для психоэмоциональной разрядки не повредит и не приведет к зависимости. Однако, это заблуждение потом выходит боком, и такой человек, сам того не замечая, попадает в цепкие лапы алкоголизма или наркомании.

Не исключение и история одного из наших собеседников, который из-за наркотиков прошел путь от успешного и преуспевающего в жизни человека до хронического наркомана, получившего тюремный срок и опустившегося на окраину социальной жизни.

Планирует ли он избавиться от этой фатальной страсти? Хочет ли вновь стать полноценным членом общества? Продаются ли беспрепятственно в аптеках Молдовы препараты, являющиеся одним из ингредиентов наркотического зелья?

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Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik Молдова дал наркоман со стажем Георгий, фамилию которого мы не называем по этическим соображениям.

"Сейчас вспоминаю все, как сон, которого вроде и не было. Была работа, была семья. Из-за постоянной, растущей занятости на работе, начали появляться проблемы и дома, жена упрекала, что не уделяю достаточно времени ей и детям. Сперва накопившийся стресс снимал алкоголем. Но алкоголь не очень помогал. Один знакомый предложил попробовать легкие наркотики. Попробовал, мне понравилось. Но сам не заметил, как втянулся", — рассказал собеседник.

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© Sputnik / Стрингер
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Георгий отмечает, что если поначалу он употреблял наркотики раз в неделю, затем это начало происходить через день, а то и каждый день. То есть, речь зашла уже о системе, из которой он уже не мог выбраться. Успешная работа, равно, как и приличные заработки, со временем сошла на "нет", пропорционально деградации личности и внешним признакам, на нее указывавшим. Так успешный человек, в начале двухтысячных годов в Молдове получавший порядка полутора тысячи долларов, остался не у дел.

"После того, как я потерял работу, жена прилагала усилия, чтобы избавить меня от зависимости, водила к наркологам, но я постоянно срывался. Так, со временем, закончились накопленные деньги, а через два года супруга "опустила руки", забрала детей и ушла. Друзья тоже отвернулись, остался один, так родители умерли, когда мне было еще 19 лет. Чтобы заработать на дозу, сначала начал выносить вещи из дома. Затем, когда выносить стало нечего, занялся кражами магнитол из автомобилей. Так, со временем "попался", очутился за решеткой", — поведал Георгий.

По его словам, в пенитенциарном учреждении не было возможности употреблять наркотики. Человек мучился от постоянных ломок. Но, со временем, не без помощи тюремных врачей, Георгий, вроде бы избавился от зависимости. Отсидев положенный срок, он вышел на свободу, пытался устроиться на работу. Однако опустившегося по виду человека, да еще и с погашенной за воровство судимостью, никто не хотел видеть в качестве сотрудника. Так, несчастный снова взялся за шприц.

"Недавно выйдя из мест не столь отдаленных, встретил знакомых, кто еще был жив, так как такая категория людей, как мы, долго не живет, и все пошло "по-новому". Денег не было, начал варить так называемый "винт", ингредиенты для приготовления которого приобретал беспрепятственно и практически за копейки в аптеке. Да, это дешевый наркотик, почти год я его употреблял. Сегодня появились крайне серьезные проблемы со здоровьем — гепатит, проблемы с сердцем", — с отчаянием рассказал собеседник.

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© Photo: pixabay / StartupStockPhotos
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Сейчас, по словам Георгия, он понял, как много потерял, и хочет хотя бы на йоту приблизиться к той жизни, которая тогда казалось ему тяжелой, а сегодня воспринимается им, как самые яркие кадры счастливого кино. Человек подчеркивает, что контролирующие органы государства, правоохранители должны всерьез задуматься над тем, чтобы отпускать дешевые препараты, продающиеся без рецепта и по символической цене, исключительно с санкции врача, чтобы другим людям, которые только хотят попробовать это зелье, даже неповадно было бы его приготовить.

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"Я пытался сам завязать, но срывался раз от раза. Сейчас обратился за помощью к специалистам и надеюсь, что мне удастся выкарабкаться. Да, конечно, многого уже не вернешь. Но я обращаюсь к тем, кто только в начале этого страшного пути, ведущего в никуда: остановитесь во время, не повторяйте моих ошибок. Посмотрите, как светит солнце по утрам, ищите успокоения в общении с близкими, откройте им свою душу, пустите в нее веру и оптимизм. Ведь жизнь — самое прекрасное, что даровано человеку. Сожалею, что так поздно сам это понял", — подытожил собеседник.

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Теги:
откровения, человек, судьба, лечение, зависимость, наркотики, Молдова, Кишинев, Общество
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