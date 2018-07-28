Останки 11-ти красноармейцев периода ВОВ нашли близ Шерпен

Удастся ли установить имя хотя бы одного из тех солдат-освободителей, чьи останки были обнаружены в Новоаненском районе, покажут результаты экспертизы.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Останки 11-ти бойцов Красной армии, принимавших участие в освобождении Молдовы от фашизма, обнаружили и извлекли из земли близ Шерпенского плацдарма (Новоаненский район) поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба.

Поле, на котором производятся раскопки, — пахотное, здесь едва убрали урожай. Но все это пространство усыпано следами Великой Отечественной войны. Сельхозтехника, долгие годы распахивая землю, поднимает на поверхность гильзы, фрагменты вооружения.

Молдавские поисковики увековечили имена еще трех участников ВОВ >>>

Председатель Национального координационного комитета "Победа", один из лидеров поискового движения Молдовы Алексей Петрович сообщил о том, что до сих пор в этих местах, где весной-летом 1944 года велись ожесточенные бои с гитлеровцами, можно наткнуться на неразорвавшийся снаряд.

Имена солдат-освободителей, чьи останки нашли в рамках нынешней поисковой экспедиции "Шаг к Победе", — пока не удалось установить.

"При обнаруженных останках мы нашли пуговицы, пряжки брючного пояса — все советского образца. Но, что часто встречается, никаких именных предметов нет", — рассказал руководитель отряда "Август" Василий Сеньковский.

Может быть, свет хотя бы на одно имя прольет бумажный сверток, который будут изучать в лаборатории?

Поисковое движение Молдовы выходит на мировой уровень >>>

Обнаруженные останки будут преданы земле с подобающими почестями в августе 2018 года на воинском кладбище мемориала "Шерпенский плацдарм".