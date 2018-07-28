Назван идеальный продукт для здорового ужина - видео

Иван N. Бурзум,
дежурный по рубрике "Утро с нами!"
Американские диетологи открыли супер-продукт, который способен обеспечить организму полноценный восьмичасовой отдых, уверяют СМИ США.
Заокеанские диетологи открыли, что яйца не только улучшают сон, но и приостанавливают набор веса, замедляют процессы старения, даже снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта они рекомендуют употреблять два яйца в день.
И где тут сенсация, ведь наш человек знает об этом со школьной скамьи? Ну, с точки зрения американских диетологов, яйца нужно есть на ужин, а не на завтрак. В этом и заключается их сенсация.
Команда "Утро с нами!" полагает, что открытие все же сделали не американские специалисты, а российская группа "Дискотека Авария". Музыканты уже давно все рассказали и показали в своем клипе, который вышел 17 лет назад. Так что диетологи не круты. Всмятку, всмятку их уделали "романтики большой и маленькой сцены". (Еще больше розыгрышей и хорошего настроения — в сюжете "Утро с нами">>>)