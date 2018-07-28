Назван идеальный продукт для здорового ужина - видео

Новая идея - это забытая веселая песня. Это обнаружила команда рубрики "Утро с нами!". Желаем вам приятного просмотра.

дежурный по рубрике "Утро с нами!"

Американские диетологи открыли супер-продукт, который способен обеспечить организму полноценный восьмичасовой отдых, уверяют СМИ США.

© Photo : Pixabay Идеальный и вкусный завтрак для здоровой жизни

Американцы любят удивлять. Иногда, казалось бы, очевидные вещи у нас — открытие для них. Издание Daily Mail подало заявление диетологов чуть ли не как сенсацию. Оказывается, обеспечить организму полноценный восьмичасовой отдых могут куриные яйца.

Заокеанские диетологи открыли, что яйца не только улучшают сон, но и приостанавливают набор веса, замедляют процессы старения, даже снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта они рекомендуют употреблять два яйца в день.

И где тут сенсация, ведь наш человек знает об этом со школьной скамьи? Ну, с точки зрения американских диетологов, яйца нужно есть на ужин, а не на завтрак. В этом и заключается их сенсация.

Команда "Утро с нами!" полагает, что открытие все же сделали не американские специалисты, а российская группа "Дискотека Авария". Музыканты уже давно все рассказали и показали в своем клипе, который вышел 17 лет назад. Так что диетологи не круты. Всмятку, всмятку их уделали "романтики большой и маленькой сцены". (Еще больше розыгрышей и хорошего настроения — в сюжете "Утро с нами">>>)