Или прах, или пепел: в Кишиневе происходят жаркие споры вокруг крематория

В Кишиневе построят крематорий, но будет ли он нужен нашей традиционно православной стране, где, едва ли не с момента основания Молдовы усопших хоронят в земле?

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Крематорий в Кишиневе хотели построить еще при союзе, но не случилось. Видимо, решили, что могут обойтись одной лишь "силой земли" без того, чтобы задействовать "мощь огня".

Но время идет, и теперь каждый год мэрия Кишинева выкупает под кладбище имени Святого Лазаря новые гектары — увы, все мы смертны, и усопших где-то надо хоронить. Вопрос о крематории в Кишиневе стал острым, как никогда. Ведь если село "умирает", и периметр деревенских кладбищ особо за эти годы в целом не расширился, то о главном столичном некрополе этого сказать нельзя.

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По словам директора Кишиневского комбината ритуальных услуг Людмилы Боцан, кремация усопших жителей столицы позволит в корне изменить ситуацию с нехваткой мест на погостах и сэкономить площади, предназначенные для захоронения, ведь урна с пеплом будет занимать незначительный участок.

Да, к тому же, по словам чиновницы, многие граждане обращаются в Комбинат ритуальных услуг с вопросом, что нужно сделать, чтобы их после смерти кремировали. Ближайший от Кишинева крематорий расположен в Одессе.

"Уже выделен участок для строительства крематория в столице Молдовы, сейчас ищем деньги. Также сейчас кладбищу Святого Лазаря переданы новые 37 гектаров. Но хоронить там нельзя бесконечно. Этот некрополь и так самый большой в Европе", — отметила Боцан.

Она добавила, что крематории есть во многих странах Европы и мира, и практика сожжения тел усопших придумана не вчера.

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"Если коснуться вопроса о том, как к этому относятся религиозные конфессии, то давайте не будем забывать, что ни одна церковь, ни один священный текст не в состоянии диктовать человеку, как он хочет быть захороненным — в земле или быть развеянным прахом на ветру. Многие истинно верующие православные христиане, кстати, по моим данным, хотят, чтобы их тела после смерти были обращены в пепел", — сказала собеседница.

Всего в черте Кишинева расположены 11 некрополей.