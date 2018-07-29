Потребители и воры: как бороться с лишними кубометрами воды в платежках

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Проблема лишних кубометров в счет-фактурах по оплате воды знакома каждому жителю Молдовы. О том, есть ли возможность борьбы с подобным произволом, и где на самом деле кроется настоящая несправедливость, корреспонденту Sputnik рассказал эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу.

"Согласно закону о защите потребителей, граждане, которым начислили те объемы воды, которые они не тратили, имеют право обратиться в суд. Здесь есть одно условие. Чтобы закон оказался на вашей стороне, суммарная "добавка" к объему воды в квитанциях должна быть равна или превышать суммарный объем воды, который вы использовали", — объяснил Гурэу.

В то же время эксперт подчеркнул, что нередки случаи, когда владельцы квартир берут временных жильцов, но не регистрируют их. Таким образом, хозяева жилплощади уклоняются от погашения стоимости всей воды, которая лилась из кранов в их квартире.

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"Существует механизм временной регистрации жильцов. Он практикуется во многих странах. Мы должны стремиться к тому, чтобы человек платил за тот объем воды, который он израсходовал. Потому что по итогу все технические потери, вне зависимости от того, произошли они на магистральных сетях или внутри дома, — все равно влияют на сумму оплаты", — сказал Гурэу.

Он уверен, что механизм расчета стоимость потребленных услуг водопровода необходимо рассчитывать не из количества квадратных метров жилищ, как это делается сейчас, а в зависимости от реально использованных объемов воды. Но для этого необходимо внести изменения в законодательство.