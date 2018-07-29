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Почему слово "демократия" в Молдове сегодня носит негативный оттенок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Почему те, кто хочет завоевать любовь народа, не должны использовать в своей риторике некоторые общепринятые слова.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

У многих моих ровесников первое образование — политическое, и получили они его не в 25, а в 10-11 лет и не в университетах, а дома, сидя за телевизором или присутствуя при разговоре взрослых.

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Тогда, в первой половине 90-х, в Молдове политикой интересовались все от мала до велика, и мы, дети, точно знали со слов старших членов семьи, кто из политиков хороший, а кто проявил себя диаметрально противоположно. А еще вкупе с этим ликбезом в моем подростковом сознании прочно укрепили понимание того, что "демократия" — это плохое слово. Демократами в те годы саркастически именовали тех, благодаря кому, по мнению граждан, мы стали жить плохо. Соответствовал ли этот "диагноз" действительности или нет, — пусть разбираются политологи времени нынешнего и историки будущего. Однако общественное мнение тех лет было неумолимо.

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Прошло время, но в Молдове так ничего и не поменялось. Слово "демократия" и сегодня имеет среди народа крайне негативную окраску. Теперь, немного разбираясь в том, что нас окружает, мы, конечно же, можем понять почему так произошло.

"Наши люди не могут понять, что такое демократическое общество в изначальном смысле. В прежние времена демократия противопоставлялась советскому строю, но три четверти жителей Молдовы ностальгируют по СССР — ведь тогда они жили гораздо лучше, чем сейчас", — комментирует в беседе с корреспондентом Sputnik председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

По его словам, сегодня слово "демократия" в разговорах с гражданами политикам лучше не употреблять.

"Именно с лозунгами демократии били стекла и жгли два самых главных административных здания страны восемь лет назад. Народ помнит это и знает, что ремонт там делают на их, простых граждан, деньги. Значит, в селах не будет так необходимого там водопровода, газификации, повышенных пенсий и других современных благ. Так рассуждают люди", — прокомментировал Мокану.

Он добавил, что такая ограниченная в рубежах страна, как Молдова, "должна получить самоотверженных политиков, которые объединили бы народ и мудро им руководили". Возможно, тогда многие понятия современного общества наконец-то обретут в Молдове изначальный смысл.

Когда же наступит тот заветный и столь ожидаемый момент, когда политики и народ поймут друг друга? Когда красивые слова будут звучать не для галочки? Многое еще предстоит сделать для того, чтобы маленькая, но дорогая нам Молдова со своей золотой землей и ее хранителями расцвела так, как это было когда-то.

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Теги:
народ, демократия, власть, политика, Молдова, Кишинев, Общество
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