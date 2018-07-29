Как граждане Молдовы "заслужили" такую плохую жизнь: ответ дан

Зачем Молдове дают много "дармовых" кредитов и грантов, и почему жители страны ругают кого угодно, только не себя, рассуждает политолог Виктор Степанюк.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik, Федор Ларионов. Почему, когда британские политики не оправдывают надежд избирателей, граждане Соединенного Королевства критикуют самих себя за свой выбор, а в Молдове при подобных обстоятельствах все наоборот? Таким вопросом задался в беседе с корреспондентом Sputnik политолог, экс-вице-премьер правительства Молдовы, преподаватель и декан факультета Университета международных отношений (IRIM) Виктор Степанюк.

© Sputnik / Rodion Proca Додон: что будет с молдавским "безвизом" после парламентских выборов

Вопрос этот вполне оправдан — ведь нередки высказывания о том, что свою плохую жизнь мы заслужили, каждый раз доверяясь не тем участникам электоральной гонки.

"Когда политики заботятся только о своем рейтинге, — раскалывается общество. Жители Молдовы сегодня разобщены, и их нужно объединять, иначе в государстве ничего невозможно построить", — считает Степанюк.

Провалы PAS/DA, или протестная фишка Санду и Нэстасе перед выборами >>>

По его словам, Молдове необходима модернизация экономики.

"Нам нужно сотрудничать со всеми внешними партнерами, не обделяя при этом себя. Пусть это по-хитрому, но не подло", — отметил собеседник.

Он заметил, что сегодня на Молдову оказывается очень большое геополитическое давление, стране при этом дают гранты, кредиты — но с какой целью?

"Мы прекрасно понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Когда кому-то дают деньги, значит, в скором времени такого человека, или целое общество, чьи долги заметно выросли, будут заставлять действовать далеко не своих интересах", — подчеркнул Степанюк.

Он добавил, что те огромные, по нашим, меркам суммы, которые ежегодно поступают в страну от гастарбайтеров, можно удержать на внутреннем рынке — субсидировать и на первое время освободить от налогов новые предприятия, вспомнить о практике кооперативов.

"Так в свое время поднимались Южная Корея, Бразилия, Филиппины и другие страны, которые сегодня вполне неплохо живут", — заключил эксперт.