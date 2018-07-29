Сколько одолжили Молдове на покупку новых машин скорой помощи

Двенадцать миллионов евро дадут Молдове взаймы, чтобы обновить парк машин скорой помощи по всей стране.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. В распоряжение Национального центра скорой медицинской догоспитальной помощи поступили 170 новых машин скорой помощи.

© Sputnik / Павел Лисицын Пациенты и врачи будут сильно удивлены, когда увидят новую скорую помощь

По данным местных СМИ, парламент РМ ратифицировал соглашение о займе между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы, согласно которому будут эти "скорые" будут закуплены.

Стоимость проекта — 12 миллионов евро, на эти деньги закупят 133 машины скорой помощи типа "В" и 35 машин скорой помощи типа "C". Машины будут распределены по стране, чтобы обновить весь автопарк скорой медпомощи.

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Кредит будет предоставлен сроком на 15 лет с льготным пятилетним периодом.

Автопарк Национального центра скорой медицинской догоспитальной помощи включает 295 машин, работающих еще с советских времен. Практически 80% автомобилей уже давно отслужили срок своей технической эксплуатации на 100%. Всего системе скорой медпомощи по републике необходимо около 450 машин.

Рамочное соглашение о займе между Молдовой и БРСЕ в целях выполнения проекта по закупке автомобилей скорой помощи было подписано 12 июля 2018 года в Кишиневе.