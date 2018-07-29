В Молдове водители получили важное послабление от правительства

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Водители, которые должны заплатить штраф, могут теперь сделать это не в течение трех календарных суток, как это было раньше, а в срок до трех рабочих дней.

Такое решение на минувшей неделе принял парламент Молдовы, одобрив поправки к Кодексу о правонарушениях.

Речь идет о сроке уплаты штрафа, в течение которого не будут начисляться штрафные очки.

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Также теперь в случае зарегистрированного нарушения ПДД водительское удостоверение останется у владельца, несмотря на лишение его прав вождения. Отметка о лишении водителя прав вождения будет зафиксирована в базе данных Национального инспектората полиции.

Водителей также будут наказывать за перевозку детей в возрасте до семи лет с нарушением положений правил дорожного движения.