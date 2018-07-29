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Тонкости психологии: так молдавские политики манипулируют сознанием граждан

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Доктор психологии Елена Ковалева рассказала корреспонденту Sputnik о том, какие методики и уловки использует политический истеблишмент Молдовы для овладения симпатиями электората.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. На фоне того, как газеты и журналы уходят в прошлое, большинство людей черпают информацию в интернете, и, прежде всего, в социальных сетях. Это не могло пройти мимо внимания политиков, в том числе и молдавских.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Почти все из них наловчились пользоваться глобальной паутиной в корыстных целях, используя различные методики и уловки, чтобы завладеть умами избирателей. И, если с применением политтехнологий в интернете и соцсетях все более-менее ясно, то психологические методы воздействия на сознание электората остаются в тени, о них говорить в рядах политического истеблишмента не принято.

Мы все же решили выяснить: как молдавские политики используют социальные сети для влияния на сознание потенциальных избирателей. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

"Для психологической манипуляции сознанием избирателей, молдавские политики зачастую используют методики рекламы, политического самопиара. То есть, если политик посредством соцсетей постоянно информирует подписчиков о своей деятельности и делает сие с завидной регулярностью, то это усваивается пользователями даже на бессознательном уровне, незаметно для них самих", — подчеркнула собеседница.

По словам психолога, таким образом, вступая в различные группы в соцсетях, местные политические деятели проводят более упрощенно свои стратегические идеи. Эксперт отмечает, что благодаря массированной информации, распространяемой политиками в соцсетях, человек сначала привыкает к этому потоку данных, а затем, незаметно для себя начинает доверять тому или иному "ловцу душ".

Страница социальной сети Фейсбук на компьютере, планшете, айфоне
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Доступ к данным пользователей как способ политической манипуляции

"У большинства людей есть желание быть не одиноким, приобщаться даже посредством соцсетей к какой-то группе, чувствовать себя в определенной "тусовке". Политики, в том числе и молдавские, давно это поняли и активно проводят свою, завуалированную агитацию посредством интернета", — заявила психолог.

На вопрос о том, как же все-таки не попасться в цепкие лапы политиков в интернете, Ковалева отметила, что здесь человек должен не воспринимать все публикуемое за чистую монету. Человек должен быть более самостоятельным, с развитой рефлексией, отточенным умением отделять зерна от плевел, пользоваться спектром источников информации, сопоставлять, а затем делать определенные выводы.

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Не исключение, по словам эксперта, и благотворительные акции, которые многие молдавские политики используют для самопиара, рассчитывая в этом случае склонить на свою сторону людей с более простым менталитетом.

"В примитивном плане, на подсознательном уровне мы всегда отделяем хороших людей от плохих. Если конкретный политик помогает старикам или детям, то простой человек будет надеяться, что рано или поздно помогут и ему. Так, с этой надеждой он и идет на выборы. Таким образом, зачастую, проводя благотворительные акции, люди, незаметно для себя становятся объектом манипуляций", — подвела итог психолог.

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Теги:
политтехнологии, сознание, манипуляция, граждане, электорат, Елена Ковалева, Молдова, Кишинев, Общество
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