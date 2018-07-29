В республике появилась новая категория получателей пособий

Средства на оплату новых пособий будут перечислены из государственной казны в бюджет госсоцстраха.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. С первого сентября 2018 года 268 жителей Молдовы, страдающих тяжелыми формами ограничения возможностей с детства и серьезными проблемами зрения, будут получать по 820 леев в месяц.

© Sputnik / Rodion Proca Граждане Молдовы с ограниченными возможностями получат дополнительные деньги

Эти средства, как решили на минувшей неделе депутаты парламента, предназначены для оплаты нужд по уходу, сопровождению и надзору.

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Расходы на выплату пособий составляют около 879 тысяч леев, они будут покрыты за счет трансфертов из государственного бюджета в бюджет государственного социального страхования, предусмотренной на 2018 год.