В Молдове нашли родственника красноармейца, погибшего в годы ВОВ в Эстонии

В ходе поисковых операций на острове Эзель были обнаружены останки бойца, чьи родственники жили в Дубоссарах.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Еще один солдат вернулся из безвестности благодаря усилиям эстонских и молдавских поисковиков, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Он напомнил, что 13-15 июля в Эстонии, на острове Саарема (Эзель), в ходе поисковой экспедиции военно-исторического клуба "Фронт лайн" были обнаружены останки 10-ти неизвестных советских солдат, погибших в 1941 году.

Среди личных вещей павших героев была обнаружена алюминиевая ложка с нацарапанной на ней фамилией солдата — Милько.

После изучения архивных данных эстонские поисковики установили, что среди пропавших без вести в октябре 1941 года на острове Эзель значится рядовой Милько Петр Дмитриевич, артиллерийский разведчик 79 стрелкового полка 3-й отдельной стрелковой бригады", — рассказал Петрович.

По его словам, в 1966 году через Министерство обороны СССР его разыскивала мать, Евдокия Ильинична Милько, проживавшая на тот момент в Дубоссарах.

"Узнав о находке эстонских коллег, молдавские поисковые организации "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" включились в работу по поиску родных рядового Милько. Благодаря поддержке миротворческого контингента Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова в Дубоссарах был найден племянник погибшего солдата Юрий Николаевич Лунин", — сообщил Петрович.

Он добавил, что в ходе встречи Лунин рассказал о том, как бережно в их семье хранится память о пропавшем без вести дяде.

"Дмитрий и Евдокия Милько до последних дней своей жизни ждали возвращения сына, не верили в его гибель, пытались искать место погребения. В семейном архиве Юрия Лунина сохранилось две фотографии Петра Милько — довоенная и сделанная уже во время службы в армии", — сказал поисковик.

Он подчеркнул, что осенью 2018 года останки рядового Милько будут преданы земле на воинском кладбище близ Таллина.