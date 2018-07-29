Когда нет денег: можно ли стильно одеться в секонд-хенде

Из-за нехватки средств многие жители страны стараются найти вещи подешевле: помогают ли поношенные предметы гардероба из секонд-хэнда выглядеть более модно, либо в лишний раз указывают на бедность хозяина - об этом рассказала имиджмейкер Людмила Ройбу.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. О том, что молдавские женщины являются одними из самых красивых в Европе, говорят многие: и местные мужчины, и многие иностранцы, зачастую приезжающие к нам в республику в поисках невест.

И все же: как удается молдавским красавицам оставаться неотразимыми на фоне безденежья, нехватки средств в семье, после ежедневного выматывания рутиной и решением текущих проблем?

Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik Молдова искал в беседе с одним из ведущих имиджмейкеров республики Людмилой Ройбу.

Собеседница заявляет: на так называемых гуманитарных рынках иногда можно приобрести весьма неплохие и даже брендовые вещи европейского качества. А в помощь современной моднице, у которой не хватает средств для того, чтобы покупать наряды в известных магазинах — не один десяток модных журналов, где детально рассказывается, как подобрать гармоничные сочетания в одежде, как соблюсти цветовую гамму.

Более того, по словам специалиста, молдавские портнихи также показывают верх мастерства и перешивают любой наряд из "секонд-хэнда" так, что он сидит, как влитой.

"Молдова вот уже не один десяток лет славится своими безупречными портнихами, которые буквально творят чудеса. Благодаря их мастерству, а также европейскому качеству вещей, попадающихся на гуманитарных рынках, наши женщины могут "на выходе" получить довольно стильную, а главное — идеально сидящую по их фигуре вещь", — отметила Ройбу.

Молдавским девушкам и женщинам, по словам имиджмейкера, помочь могут азы рукоделия, передаваемые молдавскими представительницами прекрасного пола из поколения в поколение.

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"Может я скажу грубо, но тем не менее: "голь на выдумку хитра". И благодаря этой выдумке и своим "золотым" рукам наши женщины действительно умудряются выглядеть не только чисто и опрятно, но и стильно. А это радует глаз. Считаю, что молдавским мужчинам, в целом, повезло с нашими женщинами. Мало того, что они красивы от природы, так еще и находят способ выглядеть хорошо, а это для настоящей женщины — немаловажно", — сказала по итогу беседы стилист.