Права через психиатра: в Молдове вводят новые требования к водителям авто

Как часто будут проходить проверки, и каковы критерии оценки психологического состояния водителей, должно определить министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Молдавских водителей ждут дополнительные проверки. Речь идет об обязательной психологической экспертизе для некоторых категорий обладателей водительских удостоверений.

Данное нововведение содержится в проекте закона "О квалификации водителей автотранспортных средств", вынесенном на публичное обсуждение. В частности, справку от соответствующего специалиста должны будут предоставить соискатели на получение водительских прав.

"Практической и теоретической подготовке граждан, в плане получения водительского удостоверения, должна предшествовать обязательная оценка психологических способностей", — говорится в проекте закона.

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Периодическую оценку на предмет психологического состояния будут проходить также водители, чья профессиональная деятельность связана с управлением автотранспортом. Это — водители троллейбусов и другие обладатели сертификата о профессиональной аттестации.

Как часто будут проходить подобные проверки, и каковы критерии оценки психологического состояния, должно определить министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. В случае если водительское удостоверение будет объявлено недействительным с медицинской точки зрения, его отзовет полиция. Вернуть права можно будет только после того, как будут устранены причины изъятия документа.

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Кроме того, проект закона "О квалификации водителей автотранспортных средств" закрепляет имеющиеся правила сдачи экзаменов на получение водительских прав и вводит некоторые изменения. Одно из самых значимых заключается в том, что в случае ДТП или нарушений правил дорожного движения курсантами автошкол, всю ответственность будут нести автоинструкторы или экзаменаторы.