Жители Ботаники живут в опасных домах и ждут помощи только от мэрии

Почему городские власти должны вмешаться в ситуацию с "дырявыми" мансардами, из-за которых дома в Кишиневе затапливает после каждого дождя, объясняется в этой заметке.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Публикация материала Sputnik о том, что в Кишиневе из-за недостроенной мансарды жителей многоквартирного дома затапливает при каждом ливне, не оставила равнодушной читателей.

Некоторые даже помогают с поиском информации, а также, имея некоторый опыт в подобных вопросах, квалифицированно комментируют происходящее. Кишиневский правозащитник Ольга Антонова в беседе с корреспондентом Sputnik отметила, что столичная мэрия должна вмешаться в эту ситуацию.

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"Ремонтировать крышу должен застройщик или, если он более не существует юридически, — ЖЭК, жилищно-коммунальная ассоциация в зависимости от того, в чьем ведении находится этот дом. Мэрия может создать комиссию по проверке состояния и документации и принять решение. В идеальном случае, — и это нужно требовать, — в эту комиссию должны войти сами жильцы. Чтобы более детально комментировать эту проблему, необходимы все сопутствующие документы", — сказала Антонова.

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Sputnik уже писал о том, что, если верить информационному панно на этом доме, в качестве заказчика строительства мансарды по указанному адресу значится фирма Alef-Imobil SRL, а исполнителем проекта — Carnals-Grup SRL.

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Из открытых источников мы узнаем, что строительная компания Carnals-Grup SRL зарегистрирована в Молдове в 2004 году, имеет лицензию до 2020 года.

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В молдавских СМИ можно встретить данные о том, что руководство Alef-Imobil SRL вместе с другой компанией, используя коммерческий бренд "Mansarda Mea" (Моя мансарда), с 2011 года заключили ряд инвестиционных контрактов на строительство трех мансард на крышах домов по адресам улица Минская, 49/1 и 49/2, и улица Зелинского, 20. СМИ утверждают, что ни один из этих проектов не был завершен, причем некоторые из несостоявшихся хозяев мансардных квартир уплатили полную их стоимость. Мы верим нашим коллегам, но в этом нужно, конечно же, еще разбираться.

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В связи со всем происходящим агентство Sputnik направит в мэрию Кишинева официальный запрос с просьбой ответить, будет ли муниципалитет заниматься проблемой недостроенной мансарды, и в какие сроки последствия, пагубные для квартир жильцов, будут устранены. О дальнейшем развитии событий Sputnik будет информировать своих читателей.