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Сильный град

Страшный прогноз для фермеров Молдовы: скоро страну может накрыть град

© Sputnik / Игорь Подгорный
Общество
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Еще 11 миллионов леев необходимо в 2018 году для того, чтобы град не побил поля в Молдове.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. В 2018 году на приобретение для Молдовы семи тысяч противоградовых ракет Минфин страны выделил 35 миллионов леев, сообщают местные СМИ. Однако этого количества оборудования не хватает для того, чтобы удовлетворить все нужды Противоградовой службы страны.

Противоградовая установка СД-26
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Новая заявка на закупку ракет в Минфин уже отправлена, но ответа в Противоградовую службу пока не поступило.

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На балансе службы находится 70% земельных участков по Молдове. В данный момент для того, чтобы исключить вероятность выпадения града над этими угодьями в нежелательный с точки зрения сельского хозяйства период, у специалистов в запасе есть тысяча ракет.

Работников Противоградовой службы пугают прогнозы метеорологов об изобилии осадков до конца теплого сезона. Каждый год, по словам специалистов, противоградовые установки в Молдове работают по 30-32 дня.

"Но год нынешний еще не завершился, а мы уже израсходовали запас на 33 дня. И все ракеты, закупленные из России и Болгарии, закончились", — рассказал замглавы Противоградовой службы Сергей Еремейко.

По его словам, помимо оставшихся ракет необходимо еще две тысячи, и на их закупку потребуется 11 миллионов леев.

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Теги:
противоградовые установки, поля, град, фермеры, Молдова, Общество
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