Президент Молдовы сделал важное заявление о Конституции страны

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в воскресенье поздравил сограждан с Днем Конституции.

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"Сегодня исполняется 24 года со дня принятия Конституции — основополагающего акта Республики Молдова, ставшего высшим выражением ценностей молдавского народа и незыблемой основой государства. Сейчас, как никогда, я уверен, что верховенство Конституции, соблюдение ее положений и законов — это истинный путь к развитию нашей страны, как во внутреннем, так и во внешнем плане", — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

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Он обратился ко всем субъектам, участвующим в реализации конституционного порядка, правопорядка, а также к членам правительства со словами — "Наша главная задача — обеспечить права и свободы сограждан — чем эффективнее выполним ее, тем выше будет доверие населения к акту управления страной, к правовой норме, следовательно, к перспективам государства".

"Именно соблюдение Конституции гарантирует дух демократии — генератора благосостояния, законности, свободы и прогресса. Давайте чтить и соблюдать Конституцию Республики Молдова!", — заключил президент.