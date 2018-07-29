Семья из Дубоссар через 80 лет узнала о судьбе без вести пропавшего героя ВОВ

Племянник погибшего солдата поделился рассказом о родственнике, останки которого были найдены поисковиками, поведал о судьбе всей своей семьи, и оказалось, что только по ней можно проследить историю той страшной войны.

ТИРАСПОЛЬ, 29 июля — Sputnik, Ирина Ляхова. Благодаря раскопкам в Эстонии были найдены останки десятков красноармейцев, погибших при обороне Моонзундских островов в 1941 году. Среди них, по обнаруженной ложке, на которой было начертано имя, удалось установить личность только одного из погибших — Петра Дмитриевича Милько 1918 года рождения.

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Поисковикам еще раз улыбнулась удача — они сумели разыскать ближайшего родственника давно погибшего героя, что случается крайне редко. Им оказался Юрий Лунин — житель приднестровского города Дубоссары, который приходится погибшему племянником.

Юрий Лунин не знал дядю лично, родился позже его исчезновения, но рассказал корреспонденту Sputnik о том, что помнит из разговоров с близкими, которые до конца надеялись, что без вести пропавший родственник все-таки найдется.

Потомки гордятся героем

"Для меня это огромная радость. Не воскресишь его уже, но я знаю, что именно он погиб в боях за освобождение нашей Родины. Для меня он — герой. Я горжусь им. Также и мои дети, и внуки. Ведь это наши корни. И такие находки — возможность продлить память о своих близких", — уверен Лунин.

По его словам, как только пришла радостная весть, он сразу связался с теми, кто нашел останки. Лунин выразил поисковикам благодарность, рассказал, насколько важным стало для него это событие. Он, как и его давно ушедшие родственники, очень долго ждал этого известия, таил надежду. И вот, мечта стала явью.

Рано погибнув, его дядя успел о себе оставить добрую память. Лунин немного знает о своем погибшем родственнике. Все сведения — только из рассказов родных.

Петр Дмитриевич Милько — уроженец села Богдановка Доманевского района бывшей Одесской, а ныне Николаевской области. За пару лет до войны его призвали на срочную службу.

© Sputnik / Irina Leahova Милько Петр Дмитриевич

Когда он погиб, ему было всего 23 года. Но, по рассказу племянника, успел добиться многого: закончил педагогический техникум, стал учителем в местной школе во Врадиевке (ближнее с Богдановкой село), а затем был назначен ее директором. Сейчас это кажется удивительным карьерным ростом, но Лунин напомнил о том, что в прежние времена окончание техникума становилось мощным трамплином для взлета по службе.

"В то время обучение в техникуме кое-что значило, специалисты ценились. Это сейчас заканчивают академии и не всегда получают качественное образование. А тогда это было значимо. По рассказам дедушки, бабушки, мамы, он был самым грамотным в семье, очень эрудированным по тому времени молодым человеком, которого забрала война в 20 с лишним лет", — с грустью отмечает Лунин.

Петр Милько успел создать семью, женившись на тете Ане, как говорит племянник. Но после войны связи с его женой потерялись, а детей у них не было.

Фотовоспоминания не могут раскрыть все тайны

От Петра Дмитриевича остался один большой портрет и пару маленьких фотокарточек. Все они трепетно хранятся в семейном архиве. Портрет сейчас стоит на видном месте в квартире у племянника так, как в свое время он размещался у его бабушки и мамы, а ему достался как преемнику. Одну из фотокарточек прислал сам Петр Милько, когда служил. Дата на ней обозначена — 31.12.1939 года. На фото — он и его сослуживцы: Иван Рудик и Леонид Обридко.

© Sputnik / Irina Leahova Милько Петр Дмитриевич

"Может, они вместе и воевали. И возможно вместе были захоронены. Моей маме как-то односельчане рассказывали, что в начале войны дядя попал под сильную авиационную бомбежку, и что было даже ранение в голову. Но это все — на уровне догадок. В точности мы так и не знаем, что произошло", — объясняет племянник.

Семья неоднократно делала запрос в архив Министерства вооруженных сил СССР, и оттуда всегда поступал один ответ: "Пропал без вести в 1941 году". О подробностях гибели Петра Милько история и сейчас умалчивает.

История семьи — история Великой Отечественной войны

Как рассказал Лунин, на самом деле войну прошла вся его семья. Причем участвовали его родные в самых жарких сражениях Великой Отечественной. Папа и мама Юрия — участники Сталинградской битвы, за что награждены боевыми медалями. Оба служили в контрразведке. Мама — Прасковья Дмитриевна — шифровальщица, отец — Николай Николаевич — начальник отдела контрразведки "Смерш" летной дивизии.

Родной брат Петра Милько — Федор Дмитриевич — дошел до Австрии, был ранен. После войны вернулся в родные края, где впоследствии был похоронен со всеми почестями.

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"Война, как поется в песне, не обошла стороной. И нет в России семьи такой, чтобы не памятен был свой герой. То же самое случилось и в моей семье", — с нескрываемой грустью говорит Лунин.

Где захоронят останки бойца

Сам племянник погибшего Петра Милько уже пенсионер. Ему 73 года, однако он еще работает тренером в спортивной школе гребли в Дубоссарах.

В ноябре в Эстонии намерены провести захоронение останков всех десяти найденных героев войны. И Юрий Лунин надеется, что ему удастся побывать на этом событии. Хотя он мечтает о том, чтобы останки дяди можно было привезти в родной край и придать земле в Дубоссарах — там, где покоятся все близкие.

"Если накоплю денег, и со здоровьем будет все нормально, то приеду на церемонию. Я просил, чтобы останки моего дяди можно было захоронить здесь, но мне сказали, что трудно разобрать по фрагментам, кому именно из десяти бойцов они принадлежат. И все же я хотел бы похоронить останки погибшего бойца на родине, рядом с моими близники", — заявил по итогу беседы Лунин.