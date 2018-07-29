22:34 29 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.60
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Юрий Лунин

Семья из Дубоссар через 80 лет узнала о судьбе без вести пропавшего героя ВОВ

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
16310

Племянник погибшего солдата поделился рассказом о родственнике, останки которого были найдены поисковиками, поведал о судьбе всей своей семьи, и оказалось, что только по ней можно проследить историю той страшной войны.

ТИРАСПОЛЬ, 29 июля — Sputnik, Ирина Ляхова. Благодаря раскопкам в Эстонии были найдены останки десятков красноармейцев, погибших при обороне Моонзундских островов в 1941 году. Среди них, по обнаруженной ложке, на которой было начертано имя, удалось установить личность только одного из погибших — Петра Дмитриевича Милько 1918 года рождения.

Алексей Петрович
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Поисковики опубликовали воспоминания 300 ветеранов ВОВ из Молдовы

Поисковикам еще раз улыбнулась удача — они сумели разыскать ближайшего родственника давно погибшего героя, что случается крайне редко. Им оказался Юрий Лунин — житель приднестровского города Дубоссары, который приходится погибшему племянником.

Юрий Лунин не знал дядю лично, родился позже его исчезновения, но рассказал корреспонденту Sputnik о том, что помнит из разговоров с близкими, которые до конца надеялись, что без вести пропавший родственник все-таки найдется.

Потомки гордятся героем

"Для меня это огромная радость. Не воскресишь его уже, но я знаю, что именно он погиб в боях за освобождение нашей Родины. Для меня он — герой. Я горжусь им. Также и мои дети, и внуки. Ведь это наши корни. И такие находки — возможность продлить память о своих близких", — уверен Лунин.

По его словам, как только пришла радостная весть, он сразу связался с теми, кто нашел останки. Лунин выразил поисковикам благодарность, рассказал, насколько важным стало для него это событие. Он, как и его давно ушедшие родственники, очень долго ждал этого известия, таил надежду. И вот, мечта стала явью.

Рано погибнув, его дядя успел о себе оставить добрую память. Лунин немного знает о своем погибшем родственнике. Все сведения — только из рассказов родных.

Петр Дмитриевич Милько — уроженец села Богдановка Доманевского района бывшей Одесской, а ныне Николаевской области. За пару лет до войны его призвали на срочную службу.

Милько Петр Дмитриевич
© Sputnik / Irina Leahova
Милько Петр Дмитриевич

Когда он погиб, ему было всего 23 года. Но, по рассказу племянника, успел добиться многого: закончил педагогический техникум, стал учителем в местной школе во Врадиевке (ближнее с Богдановкой село), а затем был назначен ее директором. Сейчас это кажется удивительным карьерным ростом, но Лунин напомнил о том, что в прежние времена окончание техникума становилось мощным трамплином для взлета по службе.

"В то время обучение в техникуме кое-что значило, специалисты ценились. Это сейчас заканчивают академии и не всегда получают качественное образование. А тогда это было значимо. По рассказам дедушки, бабушки, мамы, он был самым грамотным в семье, очень эрудированным по тому времени молодым человеком, которого забрала война в 20 с лишним лет", — с грустью отмечает Лунин.

Петр Милько успел создать семью, женившись на тете Ане, как говорит племянник. Но после войны связи с его женой потерялись, а детей у них не было.

Фотовоспоминания не могут раскрыть все тайны

От Петра Дмитриевича остался один большой портрет и пару маленьких фотокарточек. Все они трепетно хранятся в семейном архиве. Портрет сейчас стоит на видном месте в квартире у племянника так, как в свое время он размещался у его бабушки и мамы, а ему достался как преемнику. Одну из фотокарточек прислал сам Петр Милько, когда служил. Дата на ней обозначена — 31.12.1939 года. На фото — он и его сослуживцы: Иван Рудик и Леонид Обридко.

Милько Петр Дмитриевич
© Sputnik / Irina Leahova
Милько Петр Дмитриевич

"Может, они вместе и воевали. И возможно вместе были захоронены. Моей маме как-то односельчане рассказывали, что в начале войны дядя попал под сильную авиационную бомбежку, и что было даже ранение в голову. Но это все — на уровне догадок. В точности мы так и не знаем, что произошло", — объясняет племянник.

Семья неоднократно делала запрос в архив Министерства вооруженных сил СССР, и оттуда всегда поступал один ответ: "Пропал без вести в 1941 году". О подробностях гибели Петра Милько история и сейчас умалчивает.

История семьи — история Великой Отечественной войны

Как рассказал Лунин, на самом деле войну прошла вся его семья. Причем участвовали его родные в самых жарких сражениях Великой Отечественной. Папа и мама Юрия — участники Сталинградской битвы, за что награждены боевыми медалями. Оба служили в контрразведке. Мама — Прасковья Дмитриевна — шифровальщица, отец — Николай Николаевич — начальник отдела контрразведки "Смерш" летной дивизии.

Родной брат Петра Милько — Федор Дмитриевич — дошел до Австрии, был ранен. После войны вернулся в родные края, где впоследствии был похоронен со всеми почестями.

В Молдове продолжается поиск захоронений героев ВОВ>>>

"Война, как поется в песне, не обошла стороной. И нет в России семьи такой, чтобы не памятен был свой герой. То же самое случилось и в моей семье", — с нескрываемой грустью говорит Лунин.

Где захоронят останки бойца

Сам племянник погибшего Петра Милько уже пенсионер. Ему 73 года, однако он еще работает тренером в спортивной школе гребли в Дубоссарах.

В ноябре в Эстонии намерены провести захоронение останков всех десяти найденных героев войны. И Юрий Лунин надеется, что ему удастся побывать на этом событии. Хотя он мечтает о том, чтобы останки дяди можно было привезти в родной край и придать земле в Дубоссарах — там, где покоятся все близкие.

"Если накоплю денег, и со здоровьем будет все нормально, то приеду на церемонию. Я просил, чтобы останки моего дяди можно было захоронить здесь, но мне сказали, что трудно разобрать по фрагментам, кому именно из десяти бойцов они принадлежат. И все же я хотел бы похоронить останки погибшего бойца на родине, рядом с моими близники", — заявил по итогу беседы Лунин.

По теме

До конца своих дней ветеран ВОВ из Кишинева лечил людей
В Молдове объявлен поиск родственников пропавшего в годы ВОВ солдата
Останки 11-ти красноармейцев периода ВОВ нашли близ Шерпен
Теги:
солдат ВОВ, перезахоронение, останки, поисковики, Павел Лунин, Петр Милько, Эстония, Молдова, Приднестровье, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Фермер. Иллюстративное фото
    Один на один с засухой

    Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.

  • Припаркованные автомобили, фото из архива
    Берегись автомобиля

    В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
    Кропотливая работа

    Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.

  • Вячеслав Битаров встретился с Муратом Гассиевым
    Родная земля

    Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Город-сказка, город-мечта: сезон белых ночей в Санкт-Петербурге поражает
Скрипка
Скрипка и балет: девочка исполнила Despacito лучше оригинала
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться