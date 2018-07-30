Насколько защищена Молдова от террористов

Эксперт в области вопросов национальной безопасности Ион Ляху считает, что республика сегодня не в состоянии своевременно предотвращать возможные террористические атаки, а работа спецслужб требует совершенствования.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Представители силовых структур Молдовы часто принимают участие в различных международных мероприятиях по предотвращению террористических актов. А недавно, в марте 2018 года, и в самой РМ впервые прошли антитеррористические учения.

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Подобные меры продиктованы непростыми условиями времени, в котором мы живем — в разных странах периодических происходят атаки террористов на мирных граждан. Эксперты считают, что каждый такой случай свидетельствует о "белых пятнах" в системе безопасности государства, в котором случилась подобная трагедия.

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"Из-за сложной международной обстановки никто сегодня не рискнет однозначно сказать о том, что Молдова застрахована от террористической угрозы. Более того, ни одна спецслужба в мире не в состоянии на 100 процентов гарантировать предупреждение и недопущение террористических актов, а РМ — тем более", — заявил в беседе с корреспондентом Sputnik эксперт по национальной безопасности Ион Ляху.

По словам собеседника, Молдова в плане противодействия подобным угрозам извне вообще только делает первые шаги, и принятие Стратегии национальной безопасности, в текст которой включены антитеррористические положения, — это даже не начало дела, а всего лишь заявка о намерении бороться с угрозой терактов.

Ляху подчеркнул, что борьба с терроризмом изначально требует более глубокого подхода и понимания ситуации. Спецслужбы должны знать: кто может быть целью террористической атаки, и где она возможно произойдет.

"Когда государство допускает такие явления, как крах банковской системы, когда в стране нет промышленности, когда бюджет формируется за счет сферы услуг, в этих условиях создать систему, гарантирующую защиту от терактов, крайне сложно. Потому, что такое государство не является монолитным и не может качественно защищать своих граждан от угрозы терроризма", — пояснил Ляху.

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По его мнению, для начала необходимо устроить серьезную проверку с точки зрения наличия в республике потенциальных террористических угроз.

"У нас не так много спецслужб: есть СИБ, МВД и спецназ армии. Нужно понять, в какой степени они могут справиться с отражением возможной террористической угрозы", — заявил эксперт.

Вторая проблема на пути противодействия возможной террористической атаке на республику, по мнению собеседника, — это отсутствие монолитного гражданского общества, представители которого в идеале должны были бы сообщать в соответствующие инстанции о подозрительных людях или предметах, встречающихся им в повседневной жизни.

"В ином случае люди были бы уверены, что государство выполняет свои обязанности по обеспечению безопасности жителей страны, а граждане — свои. Но этого демократического диалога сегодня в стране нет", — отметил Ион Ляху.

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Эксперт считает, что тихая и миролюбивая Молдова может служить перевалочной базой для террористов. Пример тому — неоднократные случаи, происходившие в последние 15 лет в республике, когда преступные группировки перевозили через территорию страны оружие, взрывчатку и даже такие опасные химические элементы, как ртуть и уран.

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"Территория нашей страны давно используется криминальными элементами. Ситуация, к нашему счастью, просто не подошла к тому, чтобы произошел какой-то из ряда вон выходящий случай, когда что-то из "перевозимого" через Молдову, сработало бы. Например, был случай, когда по стране перевозили 20 килограммов ртути. А что было бы, если эту бутылку случайно разлили? Или кто-то потеряет контейнер с ураном, а потом его найдут дети. Такое может случиться, и наши спецслужбы должны об этом задуматься уже сегодня", — подытожил Ляху.