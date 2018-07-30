Теперь не разлетаешься: в Молдове ограничивают использование дронов

По предварительной информации, в зону ограничения войдут аэропорты, государственная граница, здания иностранных посольств и объекты частной собственности.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Штрафы ждут граждан Молдовы, которые будут использовать беспилотные летательные аппараты для видеосъемки без предварительного уведомления.

© Ruptly . Самую высокую тюбинговую горку в Москве сняли на видео с помощью дрона

Орган гражданской авиации представил новые правила использования дронов, которые ограничивают применение этой аппаратуры.

Ведомство предлагает создать регистр дронов. Владельцы подобной техники перед полетом будут самостоятельно в онлайн-режиме вносить в него данные о своем аппарате, координаты съемки и время ее проведения.

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Если территория, над которой будет осуществляться полет, не входит в зону ограничения, тогда разрешение выдадут автоматически.

Если съемки будут осуществляться над частной собственностью или стратегическими объектами, решение о том, выдать или нет положительное заключение, вынесут в течение десяти дней.

"Если вы, как частное лицо, хотите снимать во дворе соседа, тогда нужно заручиться его согласием. В случае журналистского расследования пилот дрона должен быть аккредитован от СМИ, чтобы иметь доступ в соответствующие зоны. Выдача разрешения на съемку должна пройти через центр персональных данных" — отметил глава ОГА Раду Безнюк.

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Руководитель ведомства также пояснил, что в адрес Органа гражданской авиации поступали жалобы о том, что беспилотные аппараты использовали воры перед ограблением частного дома.

Какие объекты войдут в зону ограничения, определят министерство обороны, МВД, Министерство юстиции. По предварительной информации, в список включат аэропорты, госграницу, здания иностранных посольств. Предполагается, что высота полетов должна составлять 100 метров.