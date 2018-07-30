Теперь не разлетаешься: в Молдове ограничивают использование дронов

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Штрафы ждут граждан Молдовы, которые будут использовать беспилотные летательные аппараты для видеосъемки без предварительного уведомления.
Орган гражданской авиации представил новые правила использования дронов, которые ограничивают применение этой аппаратуры.
Ведомство предлагает создать регистр дронов. Владельцы подобной техники перед полетом будут самостоятельно в онлайн-режиме вносить в него данные о своем аппарате, координаты съемки и время ее проведения.
Пожар в Кишиневе — кадры гигантского пепелища, сделанные с дрона >>>
Если территория, над которой будет осуществляться полет, не входит в зону ограничения, тогда разрешение выдадут автоматически.
Если съемки будут осуществляться над частной собственностью или стратегическими объектами, решение о том, выдать или нет положительное заключение, вынесут в течение десяти дней.
"Если вы, как частное лицо, хотите снимать во дворе соседа, тогда нужно заручиться его согласием. В случае журналистского расследования пилот дрона должен быть аккредитован от СМИ, чтобы иметь доступ в соответствующие зоны. Выдача разрешения на съемку должна пройти через центр персональных данных" — отметил глава ОГА Раду Безнюк.
В Воронеже испытывают дрон, управляемый движениями глаз >>>
Руководитель ведомства также пояснил, что в адрес Органа гражданской авиации поступали жалобы о том, что беспилотные аппараты использовали воры перед ограблением частного дома.
Какие объекты войдут в зону ограничения, определят министерство обороны, МВД, Министерство юстиции. По предварительной информации, в список включат аэропорты, госграницу, здания иностранных посольств. Предполагается, что высота полетов должна составлять 100 метров.