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День донора крови

Неужели в Молдове закончились доноры крови

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тревожные вести доходят "с полей" деятельности доноров крови в Кишиневе – вот одно из таких сообщений.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Наша жизнь непредсказуема, и, к сожалению, бывают случаи, когда самым драгоценным в мире становится донорская кровь.

День донора крови
© Sputnik / Максим Богодвид
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Но в последнее время те жители Кишинева, что уже давно стали постоянными донорами крови, все чаще говорят о том, что их ряды… редеют. Причем, происходит это последние два года.

Сотрудник Sputnik Молдова Евгений Панасенко, донор крови с большим стажем, рассказал о том, что сегодня коридоры и кабинеты Центра переливания крови в молдавской столице пустуют.

Важное изменение для доноров крови в Молдове >>>

"Раньше там было не протолкнуться, огромные очереди, причем, действовала привилегия постоянного донора на пути в регистратуру. В зале, где проходит сама сдача крови, постоянно работало пять аппаратов, и кресла у них никогда не пустовали. Медики, проводящие осмотр, находились в каждом кабинете — 10 специалистов в пяти кабинетах. Но теперь ситуация в корне поменялась", — отметил Панасенко.

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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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По его словам, уже который раз, ему, как постоянному донору, чей телефон есть в базе данных Центра, звонят и просят прийти на сдачу крови еще до того, как истек срок "карантина".

Доноры крови в Молдове — забытые спасители жизней >>>

"Выходит, у них катастрофическая нехватка желающих? На днях я пришел в Центр и увидел двух-трех человек! По словам врача, к нему последний человек на осмотр заходил… за полчаса до меня. Интересно, почему так происходит. В Молдове нет повальной эпидемии, да и столь массовый отток людей за границу за последние два года — нонсенс, тем более что улицы Кишинева не опустели. Кровь для переливания после операций и несчастных случаев нужна всегда. В чем же проблема?", — рассуждает Панасенко.

Доноры крови, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
Медицинские учреждения Молдовы нуждаются в донорской крови постоянно

Честно признаться, такой "сигнал" — не первый в работе Sputnik Молдова и других СМИ. Более того, среди собеседников журналистов Sputnik были и те, кто утверждал, что работники Центра увольняются, не в силах прожить на мизерную зарплату.

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Поэтому, вооружившись надеждой на прояснение ситуации, агентство решило направить письменный запрос в Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты с просьбой ответить на вопросы:

1. Действительно ли снизилось число сдач крови за 2017 и первую половину 2018 года (с показателями официально зарегистрированной статистики)?

2. Если это так, то с чем может быть связана подобная ситуация?

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Теги:
доноры, ковь, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальный Центр переливания крови Молдовы, Молдова
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