Президент РМ рассказал о второй волне миграционной амнистии

Молдавский лидер отметил, что во время своего официального визита в Россию обсудит с президентом РФ вопрос объявления нового этапа амнистии для мигрантов из РМ.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду на то, что соглашение с Россией о второй волне миграционной амнистии подготовят к его официальному визиту в Москву, который состоится во второй половине октябре. Об этом глава государства заявил в понедельник журналистам во время рабочей поездки в Ростовскую область.

"Мы об этом (об объявлении второй волны миграционной амнистии) говорили с Владимиром Владимировичем Путиным. Я очень надеюсь, что решение будет принято, потому что есть несколько сотен тысяч молдован, которые в последние годы не приезжали домой из-за боязни попасть под запрет, и что они не смогут возвращаться в РФ", — ответил он на вопрос о том, будет ли объявлена вторая волна миграционной амнистии.

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Глава государства уточнил, что сейчас обсуждается вопрос амнистии по 27-й статье (предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке – ред.).

"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы можем что-то объявить по этому поводу", — добавил Додон.

Весной 2017 года президенты Молдовы и России договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших законодательство России. Она начала действовать с 1 марта 2017 и должна была длиться 20 дней, однако позже срок действия амнистии продлили до 12 мая прошлого года. Речь идет о 26-й статье российского Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Тогда же Додон попросил об амнистии молдаван и по статье 27 того же закона, но такое решение Москва в тот момент не приняла. Президент РМ отметил, что на ближайшей встрече с лидером России он снова вернется к обсуждению этого вопроса.