20:32 30 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD16.60
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.62
Поиск
Самолет

Пассажиры авиарейса из Кишинева в Петербург намерены обратиться в суд

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
201 0 0

Пассажиры самолета, в который угодила молния, жалуются на то, что несколько суток не могут вылететь из аэропорта Кишинева.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Некоторые пассажиры рейса из Кишинева в Санкт-Петербург, отмененного еще 28 июля, не могут вылететь уже третьи сутки. Как рассказал гражданин России Геннадий Побирохин, людей отправляют домой группами, часть пассажиров улетела в воскресенье, в понедельник, в 20.00, ожидается очередной вылет.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
В самолет, вылетевший из Кишинева, ударила молния

"Была очень странная ситуация, когда мы смотрели онлайн расписание, а там были доступные рейсы на воскресенье и понедельник, даже прямые. Но нам их не давали, говорили, что забронированы. Нам предлагали купить билеты у других авиакомпаний, но в 2-3 раза дороже", — рассказал Побирохин.

Инцидент с самолетом компании Air Moldova произошел в минувшую субботу около двух часов дня. Примерно через 10 минут после взлета молния ударила в воздушное судно. После этого самолет какое-то время кружил в воздухе, чтобы выработать часть топлива. Как рассказала PR-менеджер компании-авиаперевозчика Михаела Жосан, борт находился в хорошем техническом состоянии, и удар молнии не повлиял на работу приборов. Для того чтобы досконально убедиться в исправности судна, было принято решение провести детальную экспертизу. Компания Air Moldova разместила пострадавших пассажиров в гостинице, однако быстро отправить их домой не получилось.

Отдых испорчен: что делать, если рейс отменили или задержали>>>

"Сейчас летний период и самолеты заполнены, плюс у каждого пассажира есть выбор, когда он хочет лететь", — пояснила представительница компании.

Пассажир Геннадий Побирохин, в свою очередь, заявил, что уже написал жалобу в консульство России и намерен подать в суд на перевозчика. В компании Air Moldova отмечают, что жалобы можно подать в отдел рекламаций, после чего специальная комиссия решит возмещать или нет ущерб.

По теме

Многочасовые задержки рейсов, прибывающих в Кишинев
Государство прощается с авиакомпанией Air Moldova
Как добиться компенсации от авиакомпании: что говорят эксперты
Теги:
отмена рейса, задержка рейса, Air Moldova, Санкт-Петербург, Молдова, Кишинев, Происшествие на транспорте
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Wizz Air в аэропорту Шопена в Варшаве
    Вынужденная посадка

    Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    Ни слова больше

    Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне.
    "Ущербная практика"

    Посольство Российской Федерации в Эстонии выражает глубокое сожаление в связи с очередной акцией героизации и пропаганды фашизма на территории Эстонии.

  • Лесные пожары, фото из архива
    Леса в огне

    Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.

  • Севан
    Око за око

    На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.

  • Раскопки царского кургана в поселке Куйгенжар в пригороде Астаны
    Тайны царского кургана

    Удивительную находку сделали археологи, проводя раскопки близ Астаны – они обнаружили сакский курган, который мог принадлежать представителю царской семьи.

  • Встреча президентов Южной Осетии и Сирии
    Ответный визит

    Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.

  • Самолет Wizz Air в аэропорту Шопена в Варшаве
    Вынужденная посадка

    Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    Ни слова больше

    Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Город-сказка, город-мечта: сезон белых ночей в Санкт-Петербурге поражает
Безрукий парикмахер – лучший в Аргентине
Такого еще не было: безрукий парикмахер – виртуоз своего дела
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться