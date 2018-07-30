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Налоговая реформа в Молдове: все тайны и "подводные камни" изменений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Правительство разработало революционную налоговую реформу, которая затронет всех без исключения жителей республики. Однако у этих изменений есть как сторонники, так и противники: как объясняют нововведения представители власти?

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Депутат Валентина Стратан в интервью Sputnik рассказала о том, что из себя представляет налоговая реформа, которую на прошлой неделе утвердил парламент Молдовы. Изменения касаются внедрения единого подоходного налога в размере 12%, увеличения личного освобождения для физических лиц, а также снижения отчислений работодателя в бюджет социального страхования.

"У этого закона есть огромный социальный аспект. Сколько я состою в парламенте, мы всегда обсуждали налоговую нагрузку — высокие налоги с зарплаты. Концепт данной реформы заключается в снижении этой нагрузки", — сказала Стратан.

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Ранее разработчики законопроекта заявляли, что вместе с внедрением этой инициативы сократятся примерно на два миллиарда леев поступления в государственный бюджет страны. Однако, как считают специалисты, возместить этот дефицит позволит тот факт, что как физические, так и юридические лица перейдут на "белую" бухгалтерию. Таким образом, основная цель этой инициативы заключается в постепенном сокращении достаточно внушительной доли теневой экономики.

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"Будем стимулировать предпринимателей выводить из теневой экономики сотрудников, которые работают нелегально и получают зарплату "в конверте". К сожалению, эти граждане пострадают, когда они будут готовить документы на пенсию, потому что у них не будет взносов (в фонд соцстрахования — ред.)", — сказала Стратан.

Она добавила, что экономический агент в новых условиях сможет благоустроить рабочее место своих сотрудников или повысить им зарплату.

"Специалисты утверждают, что вместе с декларированием доходов, выходом из теневой экономики и снижением ее доли, стимулируется экономический рост страны. Обсуждение этого проекта велось давно, но требовалось изучение данного документа МВФ и международная экспертиза", — отметила парламентарий.

По ее словам, подобные изменения необходимы для республики. "Молдова стагнировала с точки зрения налогового законодательства, а именно налогообложения. Многие страны региона, в том числе соседняя Румыния, провели стимулирующие реформы в этой области", — добавила Стратан.

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Депутат рассказала и о некоторых позитивных аспектах реформы. Она подчеркнула, что, в частности, изменения коснутся и лиц из социально уязвимых групп населения. К примеру, как пояснила депутат, увеличится сумма личного освобождения для граждан, у которых есть степень инвалидности, приобретенная в результате участия в военных действиях в Афганистане или в вооруженном конфликте за независимость страны. Для них освобождение вместо 16 тысяч 800 леев составит до 30 тысяч.

Как отметила Стратан, размер личного освобождения на ребенка увеличен с двух тысяч 520 леев до трех тысяч. Если у несовершеннолетнего есть степень инвалидности, то размер освобождения будет еще больше.

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Ранее парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%. Изменения вступят в силу с октября 2018 года.

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Теги:
налоговая реформа, подоходный налог, изменения, Валентина Стратан, Молдова, Общество
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