Какая еще сезонная болезнь угрожает жителям Молдовы

В пляжный сезон люди рискуют подхватить серьезные заболевания во время купания в водоемах. Об одном из самых опасных недугов рассказала врач-инфекционист.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Летом — всегда активный пляжный сезон. Чтобы хоть как-то спастись от жары все бегут купаться в разные водоемы. В Молдове, к сожалению, чистота и безопасность большинства из них оставляю

т желать лучшего. Вода в этих водоемах может быть рассадником разных бактерий, вызывающих серьезные заболевания.

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Об одном из них рассказала корреспонденту Sputnik заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

Это заболевание — лептоспироз. Как отметила собеседница, его вызывает бактерия "лептоспира". Рискуют заразиться и люди, чья деятельность связана с животными, которые являются переносчиками этой бактерии.

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"Самые актуальные переносчики для Молдовы — водяные крысы. У нас много водоемов, там застойная вода, а люди идут туда купаться. Если на коже человека есть повреждения, то в организм может попасть лептоспира", — уточнила Кирьякова.

Говоря о разных видах этой бактерии, она подчеркнула, что в Молдове распространена желтушно-кровянистая и геморрагическая лептоспира. Врач отметила, что первая разновидность поражает печень, в результате чего организм реагирует пожелтением кожи.

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Геморрагическая вызывает сильнейшие кровотечения, например, из носа, которые очень сложно остановить из-за поражения системы, отвечающей за свертываемость крови, объяснила специалист.

А инкубационный период, по ее данным, может длиться три-четыре недели.

"Следующее поражение — почки. Бывает на очень серьезном уровне, до почечной недостаточности. Это часто становится причиной смерти. Вообще при лептоспирозе показатель смертности очень высокий — 50-60 процентов. Если человек заразился, это может быть опасно для жизни", — добавила Кирьякова.

Она пояснила, что бороться с болезнью очень тяжело. Порядка двух недель занимает срочная терапия, когда есть риск для жизни пациента, пояснила Кирьякова.

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"Это лечится антибиотиком. К счастью, он хороший, но проблема в том, какая доза бактерии уже попала в организм. Терапия длится примерно две недели. Потом еще около трех месяцев необходимо восстанавливать организм", — сказала врач.

По словам Кирьяковой, согласно статистике, в Молдове встречаются единичные случаи этого заболевания.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, не пить воду из крана, соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиены.