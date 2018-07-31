Итоги обысков в диагностическом центре: задержания и миллионы леев

В антикоррупционном ведомстве рассказали об изъятых у врачей миллионах, а также о списке подозреваемых.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) предоставил новые детали обысков, которые прошли 30 июля в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице. Спецоперация получила название "Томограф".

Ранее сообщалось о том, что в результате обысков задержаны семеро сотрудников медицинской сферы. Они подозреваются в организации преступной схемы по вымогательству денег у застрахованных пациентов для проведения диагностики и компьютерной томографии.

"Четырнадцать человек подозреваются в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением. Из них семеро помещены в изоляторы НАЦ и полиции на 72 часа. Несмотря на то, что заявления следственным органам они сделали, лишь один полностью сознался в содеянном", — подчеркнули в ведомстве.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дело о врачах-рвачах: шокирующие детали обысков в диагностическом центре

Уточняется, что во вторник семерым арестованным предъявят обвинение, а затем потребуют поместить их под 30-дневный арест.

В рамках обысков правоохранители обнаружили у подозреваемых около семи миллионов леев в разной валюте. Деньги изъяли из служебных кабинетов некоторых врачей, из их домов, а также из банковских ячеек.

Уточняется, что следственным органам еще предстоит выяснить происхождение финансовых средств.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на 10-летний срок, а также штраф до 8 тысяч условных единиц.