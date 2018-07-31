Молдова во власти стихии: к чему привели ливни

Спасатели сообщили, какой ущерб нанесли ливни, прошедшие в разных районах республики в последние два дня.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. В южных и северных районах Молдовы зарегистрирован серьезный ущерб от ливней, сообщили во вторник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС).

"Согласно оперативным данным, из-за ливневых дождей разрушены несколько участков дорог на юге и севере страны: в Кагуле – 0,8 километра местной дороги, в Сынджереском районе – 0,9 километра трассы", — сказано в сообщении ГИЧС.

© Sputnik / Павел Лисицын Ливень привел к потопу в Кишиневе: столица ушла под воду

Кроме того, в Комрате пострадал урожай на полях.

Также спасатели откачали воду из 13 частных хозяйств и подвалов домов.

Ливень частично обесточил 21 населенный пункт в 8 районах республики. Восстановить подачу электроэнергии удалось лишь во вторник к 11.00.

Точную сумму нанесенного ущерба еще предстоит подсчитать комиссиям по чрезвычайным ситуациям.