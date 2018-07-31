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Адвокаты Джеймс Рамсден, Юлиан Балан, Денис Уланов и Николас Коннон

Британские эксперты: выводы Kroll по Молдове вызывают множество сомнений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Эксперты из Великобритании изучили оба отчета детективного агентства Kroll, дали оценку расследованию компании и сделали выводы, суммировав все это в альтернативный отчет - "Банковский кризис в Молдове. Оценка ситуации и мнение".

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Королевский адвокат Джеймс Рамсден (Великобритания) и глава компании "Quintel Intelligence" Николас Коннон представили анализ двух отчетов детективной компании Kroll, которая занимается расследованием так называемой "кражи века". Это агентство по условиям контракта должно получить гонорар от правительства Молдовы исчислением в миллионы долларов США.

Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден
© Photo: Youtube / Partidul ȘOR
Королевский адвокат из Лондона: отчет Kroll - профанация и "заказуха"

В рамках пресс-конференции на тему "Банковское мошенничество в Молдове и презентация доклада компании Quintel Intelligence в связи с отчетом Kroll", которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, британские эксперты отметили, что выводы детективного агентства вызывают множество сомнений. Как считают специалисты, отчеты Kroll искажают общественное мнение, и на них не может базироваться ни молдавское правосудие, ни политическая аргументация.

Что такое KROLL на самом деле и можно ли верить его отчетам>>>

В отчетах Kroll нет обоснованных утверждений

Рамсден подчеркнул, что выводы Kroll намеренно сфокусированы на предполагаемой, но необоснованной вине Илана Шора, игнорируя остальных фигурантов этого дела, доказательства на которых подтверждают их вину. Свои выводы, как считает эксперт, Kroll делает на основе единственного источника — заказчика расследования, а именно Национального банка Молдовы.

Джеймс Рамсден
© Sputnik / Miroslav Rotari
Джеймс Рамсден

"Kroll проигнорировал доказательства, представленные прокуратурой, и принял к сведению без каких-либо вопросов и анализов то, что Национальный банк Молдовы выдал за правду", — сказал Рамсден.

Он отметил, что именно Нацбанк Молдовы является регулятором в банковской сфере, и именно под его управлением произошло банкротство Banca de Economii (ВЕМ). Рамсден добавил, что, в частности, в отчетах Kroll даже не было попытки проанализировать факты и доказательства того, что до августа 2013 года ВЕМ де-факто был государственным, а именно контролировался бывшим премьер-министром Владимиром Филатом.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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"По нашему мнению, Kroll-1 и Kroll-2 не содержат ничего кроме необоснованных утверждений и не подкреплены объективным анализом фактов. Эти отчеты были рассмотрены в качестве выводов, основанных на доказательствах, которые не соответствуют правде", — отметил Рамсден.

Ни одного логического вывода

Директор компании Quintel Intelligence Николас Коннон (Великобритания) обратил внимание, что в отчет Kroll не было включено заявление Илана Шора, озвученное в суде. По его мнению, нет ни одного логического довода, чтобы это заявление не было хотя бы изучено. Как считает эксперт, ответственность следователей заключается во всеобъемлющем изложении фактов. Он напомнил об аналогичном случае, когда Kroll обвинили в некачественном расследовании.

"Kroll — одна из самых больших компаний в мире, которая занимается деятельностью в области Business Intelligence, но хочу отметить, что все выводы и решения должны делаться на основе предметной информации, а не на предполагаемых доказательствах", — сказал Коннон.

Николас Коннон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Николас Коннон

Выводы британских экспертов

В отчете "Банковский кризис в Молдове. Оценка ситуации и мнение" указано, что "беспристрастный анализ доказательств не подтверждает утверждений в Kroll-1 и Kroll-2".

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
Британские эксперты: выводы Kroll по Молдове вызывают множество сомнений

Адвокат Денис Уланов, представляющий интересы Илана Шора, подчеркнул, что отчет "Банковский кризис в Молдове. Оценка ситуации и мнение" — это всего лишь начало юридических действий в отношении компании Kroll.

Шор против Kroll>>>

"Это действия, которые мы намерены предпринимать не только на территории Республики Молдова, но и за пределами страны. Детали всех юридических действий, которые будут возможны к оглашению в тот или иной момент, мы обязательно представим общественности. Это конец первого этапа и начало большого пути, в отношении которого мы полностью уверены в своей правоте", — заключил Уланов.

Денис Уланов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Денис Уланов

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Теги:
альтернативное исследование, банковское дело, кража века, банки, расследование, Kroll, Джеймс Рамсден, Илан Шор, Молдова, Общество
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