Юг Молдовы станет известным далеко за пределами страны

Сотрудники заповедника "Нижний Прут" надеются, что после того, как объект попал под охрану ЮНЕСКО, у них появятся новые возможности для привлечения инвестиций для научных исследований и развития туризма.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Зарубежные и молдавские туристы активно интересуются отдыхом в заповеднике "Нижний Прут", однако проблематичным остается их размещение, заявила глава научного отдела заповедника Виорика Палади.

Специалист надеется, что с включением объекта в список наследия охраняемого ЮНЕСКО, ситуация изменится и найдутся желающие развивать туризм на юге Молдовы.

"От этого выиграют все: и природа, и человек. Откроются новые рабочие места и люди поймут какую значимость представляет эта зона", — отметила сотрудница заповедника.

По словам Палади, международное признание уникальности заповедника "Нижний Прут" позволит ученым получить доступ к зарубежным фондам и больше работать над охраной редких видов флоры и фауны. Главная достопримечательность заповедника — реликтовое озеро Белеу, возраст которого насчитывает 6-7 тысяч лет. Там произрастают редкие для Молдовы растения, такие как кувшинки, болотноцветник, водяной орех. Кроме того, естественный водоем служит пристанищем почти для 200 видов птиц, 46 из которых занесены в Красную Книгу. Некоторые из них прочно обосновались на озере, поскольку там существуют прекрасные условия для гнездования. Другие птицы мигрируют из жарких стран, или, как например, пеликаны, прилетают с дельты Дуная.

Гостеприимная Молдова: cтереотипы туристов о нашей стране>>>

"Объект теперь защищен на международном уровне. А раньше, допустим, когда прилетали перелетные птицы из Африки, мы не могли проводить работу по их охране, потому что финансов было столько, сколько было", — пояснила Палади.

© Sputnik / Nicu Goncear Заповедник "Нижний Прут"

Туристические тропы, или Добро пожаловать в Молдову>>>

Помимо озера Белеу, реки Прут и лесной зоны, под охрану Юнеско также попали девять населенных пунктов, расположенных рядом. Это связано с тем, что жизненный уклад сельчан тесно связан с водоемами: люди издавна занимаются рыболовством. К тому же, в некоторых селах встречаются редкие растения. Например, на юге Молдовы только в селе Брынза встречаются белые кувшинки в дикой природе.