Премьер Молдовы возмущен: глава правительства сделал жесткое заявление

Молдавский премьер проанализировал работу ряда подчиненных и выразил возмущение в связи с неэффективным менеджментом на одном из госпредприятий.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип раскритиковал руководство госпредприятия "Железная дорога Молдовы". Поводом для жестких заявлений главы правительства стал плохой менеджмент в компании.

Филип выразил возмущение в связи с тем, что сотрудники "Железной дороги Молдовы" в течение трех месяцев не получают зарплату — задолженности по выплатам персоналу достигают 100 миллионов леев.

"С такой организацией вы далеко не уйдете. Как вы собираетесь выходить из кризиса, когда у вас 40 обслуживающих фирм-паразитов? У вас стоят машины без колес, но для них вы указываете потребление топлива", — отметил премьер на заседании, в котором приняли участие ответственные за этот сектор работники.

Глава кабмина считает, что менеджмент на предприятии неэффективный. "Вижу, что ничего не меняется. Есть заинтересованность в том, чтобы оставался хаос. Нам нужно понять, что происходит на предприятии, а не играть людьми. Кто-то рассматривает ЖДМ в качестве личного бизнеса и делает там то, что хочет", — сказал Филип.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Железную дорогу Молдовы ждут серьезные перемены

Премьер дал поручения о том, чтобы предприятие перешло из ведомства министерства экономики и инфраструктуры под управление Агентства публичной собственности.

"Министерство должно заниматься программами, а Агентство публичной собственности — администрированием. Не хочу терять время на бесполезные обсуждения и объяснения, которые не приносят результатов", — добавил Филип.

Он обозначил три приоритета, которые необходимо выполнить в ближайшее время, — устранить долги по заработной плате, оптимизировать расходы и реорганизовать стратегию предприятия.

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В прошлом году правительство утвердило концепцию по реструктуризации железнодорожного сектора и ГП "Железная дорога Молдовы" на 2018-2021 годы. Минэкономики и руководство ЖДМ должны были разработать план действий по ее внедрению.