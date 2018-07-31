День "Х" все ближе: что нужно сделать, чтобы не получить штраф

У молдавских налогоплательщиков остались считанные дни для того, чтобы рассчитаться по налогам на недвижимое имущество.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы аккумулировала в национальный публичный бюджет страны 338,7 миллиона леев в виде налогов на недвижимое имущество, что на 7,4% превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

Как отметили в налоговой, владельцы недвижимости, полностью оплатившие налог до 2 июля, воспользовались 15-процентной скидкой от суммы начисленного налога.

"Налогоплательщики, которые не воспользовались правом на скидку в 15% при уплате всей суммы до 2 июля, должны оплатить налог на недвижимость и/или земельный участок равными частями не позднее 15 августа и 15 октября этого года", — отметили в налоговой.

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Те, кто не рассчитается вовремя, должны будут оплатить пеню за каждый день просрочки в размере 0,0329% от представленной к оплате суммы налога.