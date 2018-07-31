Осторожно, еда: на прилавки в Молдове попадают килограммы "просрочки"

До чего дошли продавцы: в Сорокском районе республики хотели реализовать продукцию, которой место на свалке.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Сотрудники территориального управления Национального агентства продовольственной безопасности Сорокского района нагрянули с внезапной проверкой в одну из местных торговых точек. Специалисты обнаружили килограммы просроченной продукции и товаров, хранившихся в неподобающих условиях. Продукты общей массой в 61 килограмм изъяты из продажи.

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В составленном акте проверки отмечены обязательные для выполнения положения: запрет на торговлю некачественными продуктами питания; официальное изъятие партии несоответствующих стандартам качества продуктов; соблюдение температурного режима для продажи замороженной продукции и недопущение переполнения холодильных камер.

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Данный акт о проверке послужит правовой основой для принятия решения об уничтожении изъятой некачественной продукции с составлением протокола на имя ответственного лица.