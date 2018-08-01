Врач с почетным званием организовал схему по вымогательству денег с пациентов

В Молдове врач с почетным званием Om Emerit подозревается в том, что организовал преступную схему по вымогательству денег с застрахованных пациентов

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Задержанный в Кишневе глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря четыре года назад получил почетное звание Om Emerit (Заслуженный деятель).

© Sputnik / Miroslav Rotari Дело о врачах-рвачах: шокирующие детали обысков в диагностическом центре

Это звание ему присвоил экс-президент Молдовы Николае Тимофти в 2014 году "за долголетний плодотворный труд в области здравоохранения, вклад во внедрение передовых методов диагностики и лечения и активную научно-методическую деятельность".

На данный момент Кондря проходит по делу о злоупотреблении служебным положением и пассивной коррупции. Он подозревается в том, что организовал преступную схему по вымогательству денег с застрахованных пациентов.

Ранее сообщалось о том, что в результате обысков, которые проводятся с утра понедельника, задержаны семеро сотрудников медицинской сферы.