Как переносится лечение гепатита: комментарий врача-инфекциониста

Существует множество разных мифов о гепатите и его терапии. Как на самом деле протекает лечение, рассказала врач-инфекционист.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Молдове доступна государственная программа, позволяющая бесплатно вылечить несколько видов гепатита, среди них и самые распространенные и сложные — В, С и D.

О том, как попасть в эту программу, мы уже писали. А вот о деталях самого лечения рассказала корреспонденту Sputnik заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Еще в 2015 году и раньше мы работали с оригинальными препаратами — это были уколы. Поэтому везде был негатив. Представьте — 48 уколов в области живота и по шесть таблеток в день на протяжении года. Это очень тяжело переносилось. У пациентов были побочные эффекты", — отметила Кирьякова.

© Fotolia / Vchalup Как в Молдове лечат гепатит?

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По словам врача, у пациентов, проходящих терапию от гепатита, часто наблюдалась тошнота, выпадение волос, бессонница и другое. Теперь, благодаря появлению иных таблеток, большинство больных чувствуют себя намного лучше. Сократилось и время лечения.

Кирьякова подчеркнула, что процент вылечившихся после принятия этих лекарств составляет 96%, что по медицинским меркам очень много. При этом те, у кого вирус остался, могут продолжить лечение, но уже по другим схемам.

"Такие хорошие препараты есть пока только от гепатита С, ведь от него не существует вакцины. И предупредить это заболевание во всем мире было очень сложно. Все силы бросили на борьбу с ним", — сказала специалист.

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Что касается других типов этой болезни, Кирьякова пояснила, что гепатит А чаще встречается у детей как кишечная инфекция. Но он не требует специального лечения, можно обойтись госпитализацией и режимом, а прием противовирусных препаратов не показан.

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При гепатите В, как рассказала собеседница, пациенты два года принимают таблетки. Гепатит D выводят из организма с помощью уколов, при этом часто люди болеют сразу двумя гепатитами В и D, где второй вирус живет за счет первого, отметила Кирьякова.

Она уточнила, что побороть эти вирусы сложнее, но зато очень легко их предупредить вакцинацией.